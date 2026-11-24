Een nieuwe week, een nieuwe functie waar WhatsApp mee test. Dit keer gaat het om een interessante camerafunctie. Het idee is dat je tegelijkertijd foto’s en video’s maakt met de camera’s aan de voor- en achterkant van je telefoon.

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Met beide camera’s filmen in WhatsApp

De mensen achter de bekende website WABetaInfo hoeven geen moment stil te zitten. Want ook vandaag publiceert de site over een nieuwe functie in de groene chat-app, die momenteel volop getest wordt. Dat werd ontdekt in een WhatsApp-bèta (versie 2.26.46.9).

Het gaat om een optie in de Android-versie van WhatsApp waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen maken met beide camera’s tegelijk. De functie heet Dual Camera Mode en het idee is dat je iets vastlegt met de hoofdcamera, terwijl je eigen reactie via de selfiecamera in een kleiner kader verschijnt.

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je een concert, sportwedstrijd of andere bijzondere gebeurtenis vastlegt. Je ziet dan niet alleen wat er gebeurt, maar ook je eigen reactie op dat moment. WhatsApp combineert beide camerabeelden tot één foto of video. Vervolgens kun je het resultaat delen in je chats (losse contacten, maar ook groepen) of gebruiken als statusupdate.

Dit moet je nog meer weten

Hoewel een foto of video rechtstreeks maken in WhatsApp zeker niet alle mogelijkheden van de camera op je smartphone benut, lijkt het erop dat WhatsApp op termijn dus een nieuwe cameramodus gaat introduceren die je eigen telefoon wellicht niet heeft.

Deze Dual Camera Mode is te activeren vanuit het camerascherm van WhatsApp. In de huidige testversie is een nieuwe knop toegevoegd om de dubbele camerafunctie in te schakelen. Vervolgens verschijnt het beeld van de selfiecamera in een klein rechthoekig venster rechtsboven in beeld. De achtercamera neemt de rest van het scherm in beslag.

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Met een draaiknop kun je de beelden omwisselen: dan verschijnt de selfiecamera groot in beeld en wordt de achtercamera in het kleinere venster weergegeven. Ook de positie van dat kleine venster kun je aanpassen. Je bent dus niet gebonden aan de standaardplek rechtsboven, maar kunt het beeld naar een andere plek op het scherm slepen.

Na het maken van een foto of video kun je het resultaat bovendien nog voorzien van een bijschrift of bewerken met de tekeneditor van WhatsApp.

Hoewel veel functies die besproken worden op WABetaInfo uiteindelijk hun weg vinden naar de officiële WhatsApp-versie voor Android-telefoons, kan een kleine slag om de arm geen kwaad. Functies kunnen tijdens de testfase namelijk nog veranderen of zelfs helemaal geschrapt worden. Het is dus nog niet zeker of en wanneer iedereen met de nieuwe cameramodus aan de slag kan.

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