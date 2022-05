Nieuwe WhatsApp-truc kan je account stelen met één telefoontje

Oplichters hebben een nieuwe truc gevonden om fraude via WhatsApp te plegen en er is slechts één telefoontje voor nodig. Het goede nieuws is dat je de ‘hack’ vrij makkelijk kunt voorkomen.

Nieuwe WhatsApp-truc geeft toegang tot je account

Helaas gaan ook internetcriminelen met de tijd mee. Een nieuwe oplichtingstruc jaagt op WhatsApp-accounts. Zodra deze profielen zijn gekaapt, kloppen de oplichters bij vrienden en kennissen van het slachtoffer aan. Meestal wordt hierbij om geld gevraagd.

91Mobiles schrijft over de nieuwe vorm van WhatsApp-fraude. In gesprek met de website legt cyberdeskundige Rahul Sasi uit hoe de zwendel werkt.

Zo werkt de zwendel

De eerste stap is dat de oplichters per telefoon contact opnemen met het slachtoffer. De kwaadwillenden gebruiken een smoes om het slachtoffer contact op te laten nemen met een bepaald telefoonnummer. Zodra dit nummer wordt gebeld, merkt het slachtoffer dat hij of zij de controle over het WhatsApp-account kwijt is.

Vervolgens gaan de oplichters aan de slag en doen ze zich voor als het slachtoffer. Men vraagt vrienden en kennissen bijvoorbeeld om geld over te maken. In andere gevallen wordt om identiteitsbewijzen van kennissen van het slachtoffer gevraagd. Deze kunnen weer gebruikt worden om identiteitsfraude mee te plegen.

De kracht van de WhatsApp-hack zit ‘m in de simpelheid. Slachtoffers hoeven alleen een telefoonnummer te bellen om de controle over hun profiel kwijt te raken. Dit nummer komt in werkelijkheid uit bij de criminelen, die er met de verificatiecode vandoor gaan. Deze code is nodig om een WhatsApp-account over te zetten.

De beste tip om problemen te voorkomen

De makkelijkste manier om deze vorm van WhatsApp-fraude te voorkomen is door tweestapsverificatie aan te zetten. Activeer je deze optie, dan heb je tijdens het overzetten van een WhatsApp-account niet alleen de hierboven besproken verificatiecode nodig, maar ook een geheime pincode. Op die manier verklein je de kans dat oplichters er met jouw profiel vandoor gaan.

Bekijk ook onze video waarin we uitleggen hoe je de tweestapsverificatie instelt: