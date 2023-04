WhatsApp werkt eindelijk écht op twee smartphones tegelijk

WhatsApp kan vanaf nu op meerdere smartphones tegelijk gebruikt worden. Bètagebruikers kunnen nu met de nieuwe functie aan de slag. We laten zien hoe het werkt en vertellen waarom het een welkome feature is.

Appen op meerdere toestellen nu beschikbaar

WhatsApp is de populairste chat-app van Nederland en Meta – het bedrijf achter de app – breidt de dienst vaak uit met nieuwe functies. Zo stuur je nu berichten naar jezelf, reageer je met emoji en maak je een poll aan. Deze functies worden doorgaans eerst uitgebracht voor bètatesters van de app.

Bètatesters zijn gebruikers die nieuwe functies al vroeg mogen testen. Daarbij kan het zijn dat functies nog niet optimaal werken, maar met feedback van de gebruiker optimaliseert Meta de functie verder. Daarna verschijnt de feature bij het grote publiek. Zo ook de mogelijkheid om WhatsApp te gebruiken op meerdere smartphones tegelijk.

Lees hoe jij zelf bètatester wordt voor apps uit de Google Play Store.

Zo gebruik je WhatsApp op meerdere smartphones

Ben jij bètagebruiker en lijkt deze optie je wel iets? Dan laten we je zien hoe je de nieuwe functie gebruikt.

Download WhatsApp uit de Play Store op je tweede smartphone; Open de app en klik door tot de app je vraagt om je nummer in te voeren; Klik rechts bovenin op de drie puntjes en druk op ‘Een apparaat koppelen’; Pak je eerste telefoon met WhatsApp erbij en open de app; Ga naar de instellingen en zoek ‘Gekoppelde apparaten’. Selecteer ‘ Kopper een apparaat’ en scan de qr-code op je tweede smartphone.

Je berichten worden nu ingeladen en je bent klaar om te appen zoals je gewend bent. Je ontvangt gewoon meldingen, (video)belt en verstuurt foto’s direct in de app. Je kunt tot vier apparaten koppelen aan WhatsApp. De functie werkt vooralsnog enkel op Android-smartphones, maar ook iPhone-gebruikers kunnen een Android-toestel koppelen.

Daarom is de functie zo handig. Op de Android Planet-redactie houden we graag zowel Android- als Apple-nieuws en -functies in de gaten. Sommige redacteurs wisselen daarom af en toe van smartphone. Helaas is het overzetten van WhatsApp daarbij een nadeel, aangezien dat niet erg simpel is en relatief lang duurt. Met deze nieuwe functie is schakelen tussen iPhone en Android een stuk makkelijker.

Het gebruiken van WhatsApp op andere apparaten was als mogelijk middels de WhatsApp Web-pagina, of app op je laptop. Vorig jaar lieten we zien hoe je met een omweg WhatsApp Web ook gebruikt om op twee smartphones tegelijk te appen, maar dat is na deze update niet meer nodig.

Wanneer de functie voor iedere WhatsApp-gebruiker beschikbaar komt, is niet bekend. Bij Android Planet laten we je weten als het zover is. Houd onze website, de gratis nieuwsbrief en app daarom goed in de gaten! Waarvoor vind jij deze functie handig? Laat het weten in de reacties hieronder.

