Grote WhatsApp-update uit: deze 5 functies voegen écht wat toe

Met maar liefst vijf nieuwe functies in WhatsApp op komst, wordt de chat-app de komende tijd flink aangepakt. Wij vertellen wat je mag verwachten, zodat jij je alvast kunt verheugen of ergeren (hint: meer AI).

Deze vijf nieuwe functies kom jij (straks) tegen

WhatsApp heeft er een handje van om meerdere nieuwe functies in één keer uit te brengen. Ook nu kiest de berichten-app ervoor om meerdere functies tegelijkertijd aan te kondigen in één grote update. Enkele functies werken momenteel al, op andere moet je nog even wachten. De vijf interessantste staan hieronder voor je op een rijtje.

1. Ruimte vrijmaken met ‘Opslag beheren’

WhatsApp is niet alleen de vaste chat-app voor veel mensen, maar is ook een soort media-archief. Zeker als je de app al jarenlang gebruikt en de nodige contacten in je lijst hebt, staat je toestel vast vol met gedeelde afbeeldingen en video’s. Niet alles is even waardevol om te bewaren. Daarom is er nu een nieuwe functie om gemakkelijker (grote) foto’s en video’s te verwijderen voor meer overzicht en opslagruimte.

Deze functie is al uitgerold en werkt als volgt. Ga naar een chatgesprek en tik op de naam van de ander. De bovenste optie is ‘Opslag beheren’. Tik hierop voor een overzicht van afbeeldingen en video’s gerangschikt van groot naar klein (qua bestandsgrootte, niet afmeting). Verder heb je de optie om te sorteren op oudste of nieuwste media eerst. Selecteer wat je wil verwijderen om direct ruimte vrij te maken op je telefoon.

2. Chats eenvoudig overzetten

Heb je momenteel een iPhone en wil je overstappen naar een Android? Uitstekende beslissing! WhatsApp gaat het makkelijker maken om je chats over te zetten van iOS naar Android. Straks verhuizen je gesprekken, foto’s en video’s op je huidige iPhone met een paar simpele handelingen naar je nieuwe Android-toestel. Deze functie wordt momenteel uitgerold en is nog niet voor iedereen beschikbaar.

3. Emoji’s inwisselen voor stickers

We doen het bijna allemaal, want stiekem is het hartstikke leuk: stickers maken en versturen in WhatsApp. Het wordt makkelijker om stickers te gebruiken, nu de app ze aan je gaat voorstellen wanneer je een emoji kiest. Met één tik kun je binnenkort een emoji inwisselen voor een sticker die precies laat zien hoe je je op dat moment voelt.

4. Foto’s bewerken vóór verzending

In mei vorig jaar deed Meta AI zijn intrede op WhatsApp voor Nederlandse gebruikers. Deze toevoeging van artificiële intelligentie (Meta AI werkt als een soort chatbot) in de app stelt gebruikers in staat om teksten te laten schrijven en verbeteren. Ook het stellen van vragen, krijgen van uitleg en maken van plannen is mogelijk door Meta AI.

De nieuwste functie laat je foto’s direct in je chat retoucheren voor je ze verzendt. Zo kun je gemakkelijk iets dat afleidt op een foto verwijderen, een andere achtergrond kiezen of leuke stijl toepassen. Meta AI-functies zijn nog niet beschikbaar voor alle gebruikers. Geen behoefte hieraan? Het is gemakkelijk om Meta AI uit te zetten.

5. Conceptantwoorden versturen met AI

Eind vorig jaar kondigde WhatsApp ‘Schrijfhulp’ aan. Het idee van deze functie is dat je na het typen van je bericht deze AI-tool om hulp kunt vragen. Je hebt daarbij de keuze uit verschillende schrijfstijlen om je bericht grappiger, professioneler of meelevender te maken. Helaas werkt dit enkel in het Engels, waardoor de functie vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en enkele andere landen beschikbaar is.

Wel ligt het in de lijn der verwachting dat ook de Nederlands taal op termijn toegevoegd gaat worden aan Schrijfhulp. Wanneer dat het geval is, dan is de tool in ieder geval slimmer dan nu. Schrijfhulp kan straks ook een volledig conceptantwoord opstellen op basis van je gesprek. WhatsApp belooft dat je chats volledig privé blijven.

Laat weten welke WhatsApp-updates jij nu al kunt gebruiken en welke nog niet. Verder zijn we benieuwd welke functie jou het handigst lijkt.