WhatsApp laat je vanaf nu 100 foto’s tegelijk sturen

Gebruik je WhatsApp vaak om foto’s door te sturen? Dan heb je geluk, want vanaf nu is het mogelijk om 100 afbeeldingen tegelijk te versturen. Tevens is de chat-app voorzien van andere kleine handigheidjes.

Pak je smartphone er maar bij en open de Play Store. Er staat namelijk een update klaar voor WhatsApp, die verschillende leuke nieuwigheden biedt. Gebruik je versie 2.23.4.10 of hoger, dan kun jij nu ook aan de slag met onderstaande functies.

Iedereen verstuurt weleens een foto, video of geinige afbeelding. Wil je er heel wat meer versturen van bijvoorbeeld je vakantie, verbouwing of een feestje waar je bent, dan kon je voorheen tot 30 afbeeldingen tegelijk sturen. Vanaf nu is die limiet verhoogd naar 100 stuks. Stuur je meer dan vier plaatjes of video’s tegelijk, dan worden deze gebundeld als album weergegeven, zodat niet je hele chat ontploft.

Verstuur je weleens een document, dan kun je daar vanaf nu een onderschrift aan toevoegen. Dit werkt hetzelfde als bij foto’s en video’s, maar kon eerder nog niet met dit type bestand. Wist je trouwens dat je nu al foto’s in de originele kwaliteit kunt versturen, door ze als document te verbloemen? WhatsApp werkt wel aan een mogelijkheid om foto’s zonder compressie te versturen, maar wanneer dat echt kan is nog de vraag.

Verbeteringen voor groepen en avatars spelen grote rol

In de changelog van de update staat ook genoemd dat je vanaf nu gebruik kunt maken van avatars, oftewel een digitale versie van jezelf. Die mogelijkheid rolt echter al uit sinds december vorig jaar. Zo’n avatar kun je gebruiken als profielfoto, maar je kunt er ook stickers van laten maken om die te gebruiken tijdens het chatten.

Tot slot zijn er enkele verbeteringen voor groepen doorgevoerd in de nieuwste WhatsApp-versie. Zo is het mogelijk om uitgebreidere beschrijvingen voor een groepschat te maken en ook de onderwerpregels van groepen bevatten meer leestekens, zodat je meer duiding kunt geven.

Je kunt sinds enkele weken ook WhatsAppjes naar jezelf sturen en dat is handiger dan je misschien denkt. Zo kun je digitale boodschappenlijstjes maken, het gebruiken als agenda of bijvoorbeeld snel wachtwoorden doorsturen om in te loggen op andere apparaten. Ook gaan er geruchten rond, waarin wordt gezegd dat het overzetten van chatgesprekken naar een nieuwe smartphone makkelijker wordt. Al met al genoeg om in de gaten te houden en dat is dan ook iets wat we zeker doen bij Android Planet!

