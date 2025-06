‘WhatsApp krijgt advertenties – grote kans dat je ze niet gaat zien’

Het ondenkbare gaat gebeuren: het al-jaren-reclameloze WhatsApp krijgt nu toch advertenties. Maar, wat ga je daar nou echt van merken? Dat lees je hier.

WhatsApp advertenties komen eraan

WhatsApp is veruit de meestgebruikte app in Nederland en dé app om in contact te blijven met je vrienden, familieleden en anderen. Moederbedrijf Meta brengt nu voor het eerst in zestien jaar advertenties naar de app. Dat is iets waar gebruikers voor vreesden.

Meta voegt op drie manieren reclame toe. De meest opvallende is via ‘Status’. Dat is WhatsApps versie van de Verhalen die je op Instagram en Snapchat ziet. Tussen de verticale foto’s die 24 uur zichtbaar zijn, verschijnen straks advertenties. Of je deze meteen kunt wegklikken, is nog niet bekend.

Daarnaast komen er gesponsorde kanalen. Kanalen van bekende merken of bedrijven posten updates waarvoor jij je kunt inschrijven, en bij het zoeken van een nieuw kanaal, kun je nu betaalde aanraders krijgen. Ook krijgen kanalen een abonnementsvorm, waarbij je extra content te zien krijgt tegen betaling.

Misschien valt het je wel op: de advertenties zijn alleen in het Updates-menu te vinden. Het Chats-menu, met privé- en groepsgesprekken, blijft vooralsnog advertentievrij. We verwachten dat de meeste gebruikers zich daar bevinden in WhatsApp. Of je de nieuwe reclamemanieren dus überhaupt gaat zien, ligt aan hoe je de app gebruikt.

Advertentieprivacy in WhatsApp

Meta zegt er alles aan te doen om berichten, foto’s en video’s van gebruikers end-to-end te beschermen, ook met de komst van deze advertenties. Qua gegevens gebruikt het je land of stad, de taal van de app, de kanalen die je volgt en de manier waarop je met advertenties omgaat om je persoonlijke reclame te bieden.

Heb je WhatsApp gekoppeld aan je Facebook- of Instagram-account? Dan worden ook je advertentievoorkeuren voor die apps gebruikt.

Wat vind jij van advertenties in WhatsApp? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

