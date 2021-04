De verdwijnende berichten-functie van WhatsApp wordt binnenkort uitgebreid. Naast berichten automatisch laten verwijderen na een week, kan dat binnenkort ook al na 24 uur.

Verdwijnende berichten WhatsApp: binnenkort na 24 uur

Volgens de website WABetaInfo wordt de ‘verdwijnende berichten’-functie uitgebreid met een extra optie. Verstuur je nu zo’n berichtje in een chatgesprek, dan verdwijnt ‘ie automatisch na zeven dagen. Binnenkort kun je daarvoor ook een tijd instellen van 24 uur, waardoor het bericht dus veel sneller uit het gesprek verdwijnt.

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je gevoelige informatie verstuurt. Wel kan een ontvanger het bericht na directe ontvangst natuurlijk nog wel gewoon doorsturen of er een screenshot van maken. Daarom moet je altijd goed opletten met wat je precies stuurt.

Wanneer de nieuwe mogelijkheid precies wordt uitgerold, is nog de vraag. We gaan ervan uit dat we die optie eerst gaan zien voor bètagebruikers van WhatsApp. Daarna verschijnt de functie in de reguliere versie van de chat-app, zodat iedereen ermee aan de slag kan.

Zo gebruik je verdwijnende berichten in WhatsApp

Verdwijnende berichten in WhatsApp gebruiken is al een tijdje mogelijk. Voor nu is er alleen nog de 7 dagen-optie. Inschakelen van die functie kan alleen bij privégesprekken of als je beheerder bent van een groepsgesprek. Check ook ons onderstaande stappenplan of video, waardoor je ook zelf aan de slag kunt met automatisch verdwijnende berichten.

Open WhatsApp op je smartphone;

Open het ‘Chats’-venster met al je gesprekken; Klik op een (privé)gesprek waarin je de functie wil activeren;

Zo open je dus het gespreksvenster; Tik bovenaan op de naam van die persoon;

Dan kom je namelijk in het instellingenmenu terecht van dat gesprek’; Scroll naar ‘Berichten met vervaldatum’.

Klik erop, klik op ‘doorgaan’ en schakel de functie in.

