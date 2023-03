WhatsApp krijgt meer opties voor verdwijnende berichten: dit moet je weten

WhatsApp voegt binnenkort meer opties toe aan de functie ‘verdwijnende berichten’. Als je straks een appje met vervaldatum stuurt, kies je uit achttien verschillende tijdspannes voor het verwijderen van je foto’s en berichten. Dat zijn er nu nog drie.

Meer opties voor verdwijnende berichten WhatsApp

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je je WhatsApp-berichten wil laten verdwijnen. Misschien vind je het geen prettig idee dat collega’s of familie jouw appjes jaren later nog eens kunnen doorlezen. Of dat ze die ene foto nog steeds kunnen zien. Dan is het wel zo makkelijk dat deze na een bepaalde periode automatisch in rook opgaan.

Dat is gelukkig al jaren mogelijk. Je kiest zelf of de appjes na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen verdwijnen. De website WABetaInfo, die vaker schrijft over vernieuwingen binnen WhatsApp, ontdekte dat er binnenkort meer opties bijkomen. In een bèta van WhatsApp Desktop zijn maar liefst vijftien nieuwe vervalmogelijkheden te zien.

Het gaat om 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen, 6 dagen, 14 dagen, 21 dagen, 30 dagen, 60 dagen, 180 dagen en 1 jaar.

De keuze is straks dus reuze, want ook de huidige opties blijven natuurlijk gewoon bestaan. Het zijn er zóveel dat wij ons afvragen waarom WhatsApp je niet gewoon exact laat instellen na hoeveel tijd je berichten moeten verdampen.

Dit moet je weten over Berichten met vervaldatum

Verdwijnende berichten zijn een mooie manier om je privacy te bewaken binnen WhatsApp. Toch moet je voorzichtig blijven. Lezers kunnen je woorden, foto’s of video’s natuurlijk wel doorsturen of opslaan voor ze verdwijnen. Je weet dus nooit zeker dat ze nergens meer rondslingeren.

Wanneer de nieuwe mogelijkheden voor ‘Berichten met vervaldatum’ voor iedereen beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk.

