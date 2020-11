WhatsApp blijft werken aan nieuwe functies en nu zijn hier verschillende aanwijzingen voor gevonden. Zo wordt onder andere een ‘lees later’-optie getest en ook zien we meer mogelijkheden voor achtergronden in de chat-app.

WhatsApp-vernieuwingen op komst

De informatie over de drie vernieuwingen is gevonden en beschreven door WABetaInfo. Deze website meldt vaker als eerste informatie over aankomende updates in WhatsApp. De aanpassingen zijn gevonden in bètaversies van de app. Of en wanneer de nieuwe functies worden doorgevoerd in de normale app is daarom nog de vraag.

1. Meer keuze voor achtergronden per gesprek

In de testversie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor meer achtergronden. Zo krijg je de keuze uit tientallen nieuwe wallpapers in zowel donkere als lichte tinten. Naast achtergronden met een mooie afbeelding of leuk patroon, kun je ook kiezen uit nog meer vaste kleuren.

Daarbij moet het mogelijk worden om per gesprek een andere achtergrond in te stellen. Ook kun je de helderheid ervan aanpassen, waardoor je WhatsApp veel meer kunt personaliseren. Fijn, want dat was een van de genoemde ergernissen in ons opiniestuk over WhatsApp dat we eerder publiceerden.

2. Geluid verwijderen bij te versturen video

Daarnaast zijn er aanwijzingen gevonden om geluid bij een video die je wil versturen te verwijderen. Daarvoor klik je voor het versturen op een nieuw speaker-icoontje. Dat is dus anders dan de optie om een korte video als geanimeerde gif-afbeelding te verzenden. Die mogelijkheid is al even beschikbaar, maar werkt niet met te lange video’s.

3. Markeer berichten als ‘lees later’

Tot slot is er in een testvariant van WhatsApp een ‘lees later’-functie gevonden. Dat zou simpelweg betekenen dat je een bericht even kunt parkeren om pas later aandachtig door te nemen. Komt er een nieuw bericht binnen in zo’n gemarkeerd gesprek, dan krijg je daarvan tijdelijk geen notificatie.

Zo kun je dus even goed concentreren op (school)werk of bijvoorbeeld tijdens het sporten. De functie is een uitbreiding van de eerder gevonden ‘vakantie-modus’ voor WhatsApp, die ook moet zorgen voor meer rust.

Meer ontwikkelingen in WhatsApp

Heb je al het nieuws omtrent de laatste updates voor WhatsApp al gelezen? Zo komt er binnenkort een flinke lading van 115 nieuwe emoji aan voor iedereen en kun je berichten automatisch laten verdwijnen uit gesprekken. Let trouwens wel op, want oplichters worden steeds professioneler en gebruiken ook steeds vaker WhatsApp om slachtoffers te vinden.

