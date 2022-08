WhatsApp laat je binnenkort verwijderde berichten toch weer terughalen

Verwijderde berichten terughalen bij WhatsApp? Binnenkort kan het, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Hoe het precies werkt, lees je in dit artikel.

Zo kun je verwijderde berichten terughalen op WhatsApp

WhatsApp is één van de populairste chat-apps en brengt dan ook regelmatig updates uit. Website WABeta nfo heeft nieuwe informatie gespot over een aankomende handige functie: het terughalen van verwijderde berichten.

Heb je een tikfoutje gemaakt, een wachtwoord naar iemand geappt om even snel in te loggen op Netflix of een heel andere reden? Er zijn er legio redenen te bedenken om een berichtje te verwijderen op WhatsApp, iets wat inmiddels al tijden kan. Daarbij heb je de optie om het bericht alleen voor jouzelf te verwijderen of voor alle personen in het gesprek.

In een aankomende versie van de berichten-app kun je een berichtje na het verwijderen weer terugzetten. Volgens WABetaInfo krijg je na het verwijderen van een bericht onderaan het scherm een notificatie te zien, waarmee je de actie weer ongedaan te maken. Hoe lang de melding precies te zien is, blijft nog onduidelijk. Ook is nog de vraag of je de tijd hiervan kunt instellen.

Waar een bericht verwijderen eerder alleen tot enkele seconden na het versturen kon, is dat inmiddels al een stuk langer: tweeënhalve dag. Een functie om een bericht aan te passen, bijvoorbeeld als je een spelfoutje hebt gemaakt of een andere emoji wil gebruiken, is helaas nog niet mogelijk. Bij andere chat-apps als Telegram of Slack kan dit wel.

Alleen voor handvol bètagebruikers

De mogelijkheid is nog niet voor iedereen beschikbaar. Alleen een handjevol bètatesters kan er voor nu mee aan de slag. Heb jij je ingeschreven voor de testversie van WhatsApp én heb jij versie 2.22.13.5 op je telefoon staan, dan kun je het eens proberen. Hier op de redactie was de nieuwe mogelijkheid nog niet te gebruiken, terwijl we wel testers zijn.

Of en wanneer de functie uitrolt voor het grote publiek is nog de vraag. Er worden door ontwikkelaars aan de lopende band nieuwe mogelijkheden getest bij apps, maar niet alles komt ook naar de publieke versies daarvan. Ga jij deze nieuwe functie gebruiken als ‘ie beschikbaar is, of zie je er niks in? Laat het even weten in de reacties!

