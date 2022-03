WhatsApp verwijderen zonder iets te missen: straks is het mogelijk

Straks kun je WhatsApp verwijderen zonder in te leveren op je sociale leven. Hoe? Dankzij een nieuwe internetwet van de Europese Unie. Hierdoor kunnen WhatsApp- en Signal-gebruikers straks met elkaar chatten zónder op dezelfde chat-app te zitten.

Waarom je straks WhatsApp kunt verwijderen

Dat staat in de plannen voor de Digital Markets Act (DMA), waar het Europees Parlement en de Europese Commissie het over eens zijn geworden. Deze Europese wet is gemaakt voor grote internetbedrijven als Amazon, Apple, Facebook en Google en moet in 2023 ingaan.

De nieuwe wet probeert vooral de marktmacht van Big Tech-bedrijven te beperken. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat hun berichten-apps in de toekomst “interoperabel” zijn. Concurrerende applicaties zijn hierdoor verplicht met elkaar samen te werken. Zodoende kun je bijvoorbeeld via de relatief kleine chat-app Signal een bericht sturen naar een vriend(in) op WhatsApp, zonder dat jij laatstgenoemde app gebruikt.

Dit gebeurt alleen als de ‘kleine’ chat-apps hierom vragen. In de DMA staat namelijk dat grote berichtendiensten als WhatsApp en iMessage van Apple hun platform moeten openstellen wanneer kleinere spelers (zoals Signal) hierom vragen. Doen de grote techbedrijven dit niet? Dan riskeren ze forse boetes. In het ergste geval kunnen de internetreuzen zelfs opgebroken worden op last van de EU.

Meer keuzevrijheid voor burgers

Volgens de Europese Unie krijgen burgers dankzij de DMA meer keuzevrijheid in het uitkiezen van een geschikte chat-app. Momenteel is het namelijk onmogelijk om berichten tussen chat-apps te versturen en ben je meer gebonden aan één app, bijvoorbeeld omdat al je familie en vrienden daar gebruik van maken. Overstappen is hierdoor in de praktijk lastig, aldus de EU. WhatsApp heeft bijvoorbeeld meer dan twaalf miljoen Nederlandse gebruikers.

Dankzij de nieuwe regels gaan berichtendiensten meer op e-mail lijken. Iemand met een Outlook-account (van Microsoft) kan bijvoorbeeld probleemloos mailen met een gebruiker van Gmail (Google) of iCloud (Apple).

In eerste instantie kun je alleen chatberichten van de ene naar de andere app versturen. Later wordt het ook mogelijk om telefoongesprekken tussen concurrerende apps te houden. Vanaf 2027 moeten ook groepsgesprekken tussen verschillende chat-apps met elkaar mogelijk zijn.

‘Makkelijker apps verwijderen’

Een andere wijziging in de DMA heeft met bloatware te maken. Dit zijn apps die fabrikanten standaard vooraf op hun smartphones installeren en die niet altijd te verwijderen zijn.

Hier gaat de vernieuwde DMA verandering in aanbrengen. Gebruikers moeten namelijk alle vooraf geïnstalleerde apps op hun nieuwe smartphone moeten kunnen verwijderen.

De nieuwe Europese wet is nog niet van kracht. Er moeten nog enkele details ingevuld worden en daarna moeten het Europees Parlement en de Europese Commissie hun goedkeurig geven. Het is de bedoeling dat de DMA volgend jaar ingaat.

