Let op: deze ‘WhatsApp-voicemail’ bevat schadelijke malware

*Pling*. Je krijgt een e-mail dat er een voicemailbericht voor je klaarstaat op WhatsApp. Het bericht lijkt afkomstig te zijn van WhatsApp, maar trap er niet in! In werkelijkheid probeert de ‘WhatsApp-voicemail’ schadelijke malware te installeren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo werkt de WhatsApp voicemail scam

Internetcriminelen worden steeds creatiever. Dit blijkt wel uit een onlangs verschenen artikel van Armorblox. Dit Amerikaanse cybersecuritybedrijf waarschuwt voor een nieuwe vorm van internetoplichting die rondom WhatsApp-voicemails gebouwd is. Hiermee worden de spraakberichten bedoeld die je via de chat-app kunt achterlaten. Zo werkt de truc.

Slachtoffers ontvangen een e-mail met daarin de mededeling dat er een voicemailbericht voor hen klaarstaat op WhatsApp. De afzender is WhatsApp Notifier en in het e-mailbericht vind je wat bij elkaar verzonnen gegevens, zoals het tijdstip waarop de vermeende voicemail is achterlaten.

Onderaan de mail staat een groene knop waarmee je het neppe bericht kunt beluisteren. Wie hierop drukt, wordt naar de gevaarlijke website van de oplichters gestuurd.

Deze site vraagt het slachtoffer vervolgens om te bevestigen dat hij/zij geen robot is en om toestemming voor het installeren van een programma. Dit moet je uiteraard niet doen, want deze software bevat malware.

Dit probeert de WhatsApp-voicemail te stelen

Malware is kwaadaardige software. Deze specifieke vorm is volgens de beveiligingsonderzoekers van Armorblox met name uit op informatie. Het virus jaagt op gevoelige informatie, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om je online accounts te kapen (met alle mogelijke gevolgen van dien).

Verder is de malware in staat om cryptovaluta te stelen, waaronder bitcoin. Ook wordt je na het installeren van het virus bestookt met allerlei kwaadaardige advertenties van malafide adverteerders. Hiermee vergroot je het risico om nogmaals opgelicht te worden.

Zo voorkom je problemen

De meest voor de hand liggende tip is simpel: WhatsApp gaat je nooit en te nimmer een e-mailbericht sturen met daarin de mededeling dat iemand een audiobericht voor je heeft ingesproken. Krijg je wel zo’n e-mail, dan weet je dus dat het foute boel is.

Verder bestaat er niet zoiets als WhatsApp-voicemails. De chat-app spreekt zelf over spraakberichten (of audioberichten). Ook is het design van de e-mail van de oplichters opvallend (slecht). De criminelen gebruiken bijvoorbeeld niet het logo van WhatsApp en de kleuren lijken niet helemaal overeen te komen.

Beveilig je telefoon

Op Android Planet delen we regelmatig tips om je telefoon zo goed mogelijk te beveiligen tegen hackers. Neem bijvoorbeeld een kijkje in onze gidsen over adware, malware, ransomware en andere gidsen. Na het lezen hiervan weet je deze schadelijke software te herkennen en voorkomen.