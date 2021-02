Ondanks alle kritiek introduceert WhatsApp op 15 mei nieuwe voorwaarden. Het bedrijf heeft nu laten zien hoe de app langzaam stopt met werken als je hier niet mee akkoord gaat.

WhatsApp gaat beter samenwerken met zijn moederbedrijf Facebook, wat voor de nodige opschudding heeft gezorgd. TechCrunch kreeg een interne mail in handen, waaruit blijkt hoe WhatsApp de nieuwe voorwaarden geleidelijk verplicht wil stellen. WhatsApp heeft inmiddels tegen TechCrunch bevestigd dat deze mail klopt.

Rond 15 mei ontvang je een melding in WhatsApp waarin je de nieuwe voorwaarden kunt accepteren. Hier staat met icoontjes uitgelegd wat er gaat veranderen: end-to-end-encryptie blijft bestaan om je privacy te beschermen, maar bedrijven kunnen ook met je chatten via Facebook en WhatsApp. Bij die berichten is deze beveiliging niet aanwezig.

Als je deze melding wegdrukt kun je WhatsApp gewoon blijven gebruiken, maar niet voor lang. Uit de mail blijkt dat de app binnen een paar weken enkel nog berichten en oproepen kan ontvangen, maar je geen berichten meer kunt versturen of lezen als je de voorwaarden niet hebt geaccepteerd.

In de aanloop naar 15 mei zal er een kleine banner in de app verschijnen waarin je alvast meer kunt lezen over de nieuwe gebruikersvoorwaarden.

WhatsApp-concurrenten populairder dan ooit

Toen WhatsApp het plan voor de nieuwe voorwaarden onthulde schoten concurrerende berichten-apps omhoog in de Play Store-ranglijsten. De kritiek was zo heftig dat het bedrijf de nieuwe voorwaarden uitstelde. Telegram en Signal en andere WhatsApp-alternatieven zijn populairder dan ooit.