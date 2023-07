Tof: WhatsApp is nu beschikbaar op Wear OS 3-smartwatches

Heb je een smartwatch die op Wear OS 3 draait? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf nu heeft WhatsApp een officiële app voor slimme horloges.

WhatsApp voor Wear OS 3-horloges

De WhatsApp-app voor Wear OS-smartwatches was al een tijdje beschikbaar voor bètagebruikers, maar rolt nu uit naar het grote publiek. De app werkt alleen op smartwatches met Wear OS 3 of hoger. Dat zijn bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 4 (Classic), Galaxy Watch 5 (Pro), Google Pixel Watch en Fossil Gen 6.

Met de WhatsApp-app kun je al je gesprekken teruglezen, nieuwe appjes bekijken, een chat starten en reageren op berichten. Dat laatste kan via een spreekmemo, emoji, een zogeheten ‘quick reply‘ of je tikt zelf een reactie op het schermpje van je horloge. Ook handig is dat je WhatsApp-telefoongesprekken kan voeren met de nieuwe app.

In principe doet de WhatsApp Wear OS-app dus ongeveer hetzelfde als de versie die op je smartphone staat. Belangrijk om te weten is dat je ook op berichten kan reageren zonder dat je je telefoon bij de hand hoeft te hebben. Je smartwatch moet dan wel beschikken over een lte-verbinding en niet alleen wifi ondersteunen.

De WhatsApp-app voor Wear OS 3 rolt nu uit naar iedereen. Je haalt ‘m binnen door de nieuwste versie in de Play Store te downloaden en installeren. Houd er zoals gezegd rekening mee dat je smartwatch moet draaien op Wear OS 3 of nieuwer. Voor oudere horloges is de app helaas niet beschikbaar.

