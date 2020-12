Verschillende gebruikers van WhatsApp Web melden dat ze nu gesprekken kunnen voeren via hun computer. Wel moet je smartphone verbonden zijn om zo de belverbinding op te kunnen zetten. Wanneer de functie naar iedereen uitrolt is nog onbekend.

WhatsApp Web bèta: bellen via computer

De informatie is verschenen op WABetainfo, een van de bekendste websites als het gaat om nieuws over WhatsApp. De site noemt dat (video)bellen via WhatsApp Web of de desktop-applicatie van de chatdienst uitrolt voor een kleine groep mensen.

Om een (video)gesprek te voeren via WhatsApp Web moet je telefoon wel verbonden zijn. Dat is ook het geval als je simpel wilt chatten via een pc, zoals je vast gewend bent. De gebruikers die de functie nu al zien, krijgen in in een chatventer rechtsboven extra opties te zien.

Zo kun je direct iemand bellen via spraak of een videogesprek starten. Daarvoor wordt de hardware van de laptop of computer gebruikt, schrijft de site. Als iemand je belt via WhatsApp krijg je een kleine pop-up van te zien. Daarin zie je naast de foto van die persoon twee knoppen: opnemen en negeren.

Ben je bezig met het voeren van een gesprek? Dan krijg je ook enkele knoppen te zien. Zo kun je tijdelijk de microfoon of webcam uitschakelen, het gesprek beëindigen of dieper het menu induiken.

Uitrol (video)bellen via WhatsApp Web en desktop-app

De functie is nog in bèta en wanneer de mogelijkheid om te (video)bellen via een computer uitrolt voor iedereen is nog de vraag. Als je de functie nog niet ziet, moet je nog even geduld hebben, want je kunt deze optie niet handmatig in- of uitschakelen.

Bellen en het voeren van een videogesprek kan respectievelijk al sinds 2015 en 2016 met de mobiele apps van de dienst. Wil je meer weten over de chatdienst op de computer? Lees dan ons uitgebreide artikel over WhatsApp Web of check onderstaande video. Daarin leggen we stap voor stap uit hoe je dat instelt op je pc of laptop en vervolgens gebruikt.

Maak jij veel gebruik van WhatsApp op de pc en zie je wel iets in deze belfunctie? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

