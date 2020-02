‘Zo ziet de donkere modus van WhatsApp Web en Desktop eruit’

De webversie en desktop-app van WhatsApp krijgen een donkere modus. Hoewel de feature nog niet af is, tonen gelekte screenshots wel hoe dit er straks uit komt te zien.

Donkere modus van WhatsApp Web en Desktop

De Android-app van WhatsApp heeft sinds kort een donkere modus en deze feature komt ook naar WhatsApp Web en Desktop. Dit laten screenshots zien die door WABetaInfo zijn gepubliceerd. De website schrijft dat WhatsApp nog aan de donkere modus werkt en meldt verder niet wanneer we de feature precies kunnen verwachten.

Wel krijgen we door de screenshots (zie hierboven) een voorproefje van wat we kunnen verwachten. Wanneer de dark mode is ingeschakeld, heeft de chat-app een donkere look in bijvoorbeeld het chat- en instellingen-scherm. Dat de functie nog niet af is, zien we aan de witte achtergronden bij de emoji.

Net als bij de mobiele versie krijgt WhatsApp niet een totaal zwarte interface, maar is de kleur meer donkergrijs. Helaas weten we niet wanneer WhatsApp deze feature voor Web en Desktop uitrolt; ook de mobiele versie liet erg lang op zich wachten en is pas sinds kort beschikbaar op Android.

Zo gebruik je de dark mode in de Android-app

Als gezegd kun je de donkere modus al wel gebruiken in de Android-versie van de chat-app. Deze zet je aan door de stappen hieronder te volgen. De donkere modus is fijner voor je ogen en beter voor de accuduur van je smartphone.

Open WhatsApp op je Android-telefoon en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies voor ‘Instellingen > Chats > Thema’ en selecteer hier Donker; De dark mode is nu ingeschakeld.

