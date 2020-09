WhatsApp Web is dé manier om sneller te communiceren via de berichtendienst. Nu zijn er aanwijzingen gevonden dat de beveiliging van de chat-app wordt verbeterd.

Gerucht: WhatsApp Web te beveiligen met vingerafdruk

Wil je WhatsApp gebruiken op een computer of laptop, dan gebruik je WhatsApp Web. Nu zijn er aanwijzingen gevonden dat chatten via die manier weer een stukje veiliger wordt. Website WaBetaInfo heeft informatie gevonden dat je hiervoor binnenkort misschien wel je vingerafdruk kunt gebruiken.

Wil je een sessie starten van WhatsApp via een computer? Dan zul je eerst je vingerafdruk moeten scannen op je smartphone. Deze vorm van beveiliging is bijvoorbeeld ook al te vinden bij het inloggen op de website van de ING.

Momenteel is inloggen op WhatsApp Web erg makkelijk, maar ook niet optimaal beveiligd. Je surft naar de website van WhatsApp Web (of gebruikt de app op je computer), scant de qr-code met je smartphone in de WhatsApp-app en klaar. Je kunt nog aanvinken of je ingelogd wil blijven of dat je eenmalig een sessie wil opzetten.

WhatsApp is inmiddels goed ingeburgerd en wordt wereldwijd gebruikt door honderden miljoenen mensen. Je kunt de dienst niet alleen gebruiken op je smartphone of tablet, maar dus ook via een computer. Voor veel mensen een stuk fijner, want zo kun je veel sneller berichten tikken of bestanden delen.

Er zijn nog verschillende andere grote diensten actief om te chatten, waaronder Telegram en Messenger. Daarnaast is niet alles koek en ei bij WhatsApp. Zo schreef redacteur Colin eerder een opiniestuk over de grootste ergernissen van WhatsApp anno 2020.

Geef je veel om privacy, lees dan ook ons artikel met privacytips voor WhatsApp. Uiteraard werkt de dienst ook aan andere aankomende features. Zo kun je binnenkort eindelijk wat orde scheppen in de WhatsApp-chaos. De app krijgt namelijk een update om het geheugen op te ruimen.

