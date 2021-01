‘WhatsApp Web binnenkort zonder telefoon te gebruiken’

Er wordt gewerkt aan een manier om WhatsApp Web zonder telefoon te gebruiken. Hierdoor heb je bij het inloggen op de webdienst niet langer een smartphone nodig. WhatsApp werkt ook aan een mogelijkheid om Web op meerdere apparaten te gebruiken.

WhatsApp Web werkt binnenkort zonder telefoon

Daar kwam WABetaInfo achter. Deze website duikt regelmatig in nieuwe versies van de chat-app om zo vroegtijdig toevoegingen te ontdekken. WABetaInfo meldt dat WhatsApp momenteel aan een testversie sleutelt waarin de twee nieuwe functies zijn toegevoegd.

WhatsApp Web is de webversie van WhatsApp waarmee je berichten kunt versturen via een computer. Tijdens het aanmelden moet je een qr-code met je telefoon scannen, waarna de internetverbinding van het gekoppelde toestel wordt gebruikt. De nieuwe toevoeging zorgt ervoor dat dit niet langer nodig is. In plaats daarvan kun je WhatsApp Web gebruiken zonder je telefoon in de buurt te hebben.

Daarnaast is het straks mogelijk om de chatdienst op meerdere apparaten tegelijkertijd te gebruiken. Volgens WABetaInfo kunnen maximaal vier apparaten (zoals een smartphone, laptop, desktop en tablet) met één WhatsApp-account verbinden. Vervolgens kun je vanaf alle schermen berichten ontvangen en versturen.

Onbekende verschijningsdatum

De nieuwe functies rollen eerst uit voor deelnemers aan het testprogramma van WhatsApp. Zodra de functies ook in praktijk zijn goedgekeurd, worden ze uitgerold naar alle WhatsApp-gebruikers. Wanneer de testversie en uiteindelijke versie uitrollen is nog onbekend.

Telegram, een concurrerende chat-app, beschikt al langer over de mogelijkheid om zonder telefoon via een computer te chatten. Ook kun je deze app op meerdere apparaten gebruiken. Die langzame(re) uitrol van nieuwe functies bij WhatsApp stoorde onder andere Android Planet-redacteur Colin die daar eerder een opiniestuk over schreef.

Hoe gebruik je WhatsApp Web?

WhatsApp Web laat je eenvoudig en snel vanaf elke desktop of laptop chatten, waarbij je een normaal toetsenbord gebruikt. Momenteel heb je daarvoor dus nog wel een mobiele telefoon voor nodig. Check ook onze tip over hoe je WhatsApp Web gebruikt of bekijk onderstaande video. Daarin leggen we namelijk in enkele minuten uit hoe je ‘t instelt!

