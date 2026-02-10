WhatsApp webapp wordt stuk beter met deze langverwachte functie

Als jij de webapp van WhatsApp gebruikt, heb je je vast al eens afgevraagd waarom (video)bellen daar nog niet kan. Dat moet het bedrijf zelf ook gedacht hebben, want dat is nu mogelijk!

(Video)bellen via WhatsApp webapp

WhatsApp Web is de desktopversie van de populaire chatapp. Je opent die gewoon in je browser of downloadt de app (WhatsApp Desktop genaamd). Beide varianten zijn erg populair. Met een fysiek toetsenbord voor je neus typ je een stuk sneller en comfortabeler, vooral bij lange berichten.

Verder sleep je zo vanaf je computer allerlei bestanden naar je chats. Het grote scherm – zeker vergeleken dat van je smartphone – is ook nog eens extra handig voor je overzicht en productiviteit. Kan het nog beter? Jazeker, moet WhatsApp gedacht hebben, want momenteel rolt het bedrijf de optie om te (video)bellen uit.

Hiermee transformeert de desktopapp van WhatsApp tot een multifunctioneel programma à la Skype, Microsoft Teams of Google Meet waar ook zowel gechat als ge(video)beld kan worden. Dat weten we dankzij WABetaInfo, de website die in de code van de nieuwste bètaversies van WhatsApp op zoek gaat naar nieuwe informatie.

Zoals te zien is op bovenstaand screenshot, start je een oproep vanuit een individuele chat met de Voice-knop en bel je met beeld via de Video-knop. Momenteel is alleen gewoon bellen mogelijk en moet je daar de app voor downloaden. Heb je dat nog niet gedaan? Lees hieronder hoe dat werkt.

Zo installeer je WhatsApp web (en de app)

Ga naar web.whatsapp.com; Scan daar met de camera van je telefoon de QR-code; Tik op de link die in beeld verschijnt om WhatsApp te openen; Scan de QR-code opnieuw om je account te koppelen; Nu kun je in je browser gebruikmaken van Whatsapp. Let op: voor de nieuw functies kun je niet in de webversie blijven, maar moet je dus de app downloaden. Dat kan bovenaan op deze pagina.

Hoewel de belfunctie al beschikbaar is, zegt WhatsApp nog bezig te zijn met de ontwikkeling om een bugvrije ervaring te kunnen garanderen. WABetaInfo zegt dat oproepen schermdeling ondersteunen, ook end-to-end-encryptie hebben en werken op Linux-platforms.

Het is nog niet bekend wanneer WhatsApp alle functionaliteiten (dus ook videobellen) helemaal geperfectioneerd en uitgerold heeft, maar wij kijken daar met grote interesse naar uit. Ook is het even afwachten of de browserversie ook getrakteerd gaat worden op (video)bellen of dat je altijd de desktopapp daarvoor moet downloaden.

