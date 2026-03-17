Straks kun je WhatsAppen zonder WhatsApp (en zo werkt het)

In een nieuwe bètaversie van WhatsApp is bewijs gevonden dat je binnenkort WhatsApp kunt gebruiken zonder account of de app zelf. Het gaat om zogenaamde gastchats waar je via een beveiligde link in kunt. Zo zit dat!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsAppen zonder WhatsApp

Met meer dan 3 miljard actieve accounts is het bijna niet voorstellen dat sommige mensen geen WhatsApp hebben. Toch zijn die er, vooral mensen die enkel nog gebruikmaken van Signal. Dit doen ze bijvoorbeeld vanwege de superieure privacy van die app. Of omdat Signal zegt geen gebruikersdata te verzamelen.

Aan die sceptische doelgroep lijkt WhatsApp tegemoet te komen met een nieuwe functie: gastchats. Die wordt momenteel getest door een beperkte groep. Dat heeft de website WABetaInfo ontdekt in recente broncode. Het idee is dat je via een beveiligde link aan een WhatsApp-gesprek kunt worden toegevoegd. Hiervoor hoeft de ‘joiner’ dus de chat-app dus niet te downloaden en installeren, laat staan een account hebben.

Bovenin is duidelijk te zien dat de ander gast is en dus geen account heeft

Voor mensen die überhaupt nog nooit WhatsApp hebben gebruikt, kan de introductie van gastchats stimulerend werken om de app later te downloaden. Dat zal het platform, onderdeel van Meta, vast ook in zijn achterhoofd hebben gehad. Zeker met een betaald account in de toekomst, is iedere nieuwe gebruiker mooi meegenomen.

Op andere techsites hebben we de term ‘Trojaans paard’ voorbij zien komen. Dit heeft niks te maken met virussen, wel met de manier waarop Meta met de nieuwe functie zijn intrede wil maken op smartphones van mensen die momenteel – om wat voor reden dan ook – nog geen WhatsApp hebben.

Zo gaan gastchats straks werken

Met gastchats wordt het een stuk eenvoudiger om mensen van buiten WhatsApp te bereiken. Gebruikers die wél van de dienst gebruikmaken, kunnen anderen uitnodigen voor een specifiek gesprek, de zogenaamde gastchat. Deelnemen gaat via een beveiligde link die gegenereerd wordt en automatisch via sms kan worden gedeeld.

Dat hoeft overigens niet op die ‘ouderwetse’ manier. Het is ook mogelijk om de link te kopiëren voordat de sms wordt verzonden. Op die manier is de link ook te e-mailen of op een andere manier te delen. Wees zuinig met de link en laat ‘m niet slingeren, want iedereen die deze heeft, kan in een gesprek met jou en eventueel je nummer zien.

Verder is er geen garantie dat de persoon die de uitnodigingslink voor de chat opent, ook daadwerkelijk de beoogde ontvanger is. Als de link bijvoorbeeld via e-mail wordt verzonden en het e-mailaccount is gehackt, kan iemand anders aan de chat deelnemen. Dit zijn risico’s om in gedachten te houden bij het delen van gastchatlinks.

Zodra de ontvanger de uitnodiging voor de chat ontvangt, kan die de link in de browser openen om als gast aan het gesprek deel te nemen. De link kan zowel op een desktop als op een mobiel apparaat worden geopend. Zodra de ontvanger de link voor de chatuitnodiging opent, kan gekozen worden om WhatsApp te downloaden (dat is niet verrassend) of door te gaan als gast.

Door die tweede optie te kiezen, gaat de gebruiker akkoord met de Servicevoorwaarden en opent de browser een gesprek op WhatsApp Web. Daar hoeft alleen nog maar een gebruikersnaam gekozen te worden om toegang te krijgen tot het gesprek. Hierna kan de gast het telefoonnummer zien van de persoon die de uitnodiging heeft verzonden.

Gastchats hebben beperkingen

Chats in gastmodus zijn qua functionaliteit beperkt, waarschijnlijk met het idee dat ze bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik. Zo is het niet mogelijk om een groepschat aan te maken. Ook is er geen optie om video- of audio-oproepen te beginnen en kunnen er enkel tekstberichten worden verstuurd. Gastchats ondersteunen dus geen functies voor het delen van media (waaronder stickers). Ook bijlagen als foto’s, video’s, documenten en gifjes, zijn niet beschikbaar.

Na tien dagen inactiviteit wordt een gastchat automatisch verwijderd. Als de chat is verlopen en het gesprek is nog niet afgelopen, dan moet de uitnodiger een nieuwe uitnodigingslink voor de chat aanmaken. De gesprekken tussen een WhatsApp-gebruiker een een gast beschikken over dezelfde beveiligingsopties als de reguliere chats, dus met end-to-end-versleuteling.

WhatsApp test deze functionaliteit momenteel met een beperkt aantal gebruikers. Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de algemene uitrol. Gezien het feit dat de testfase bezig is, lijkt een officiële lancering echter dichtbij.

De laatste WhatsApp-nieuwtjes

De beste WhatsApp-tips