Wifi gebruiken in de vliegtuigmodus: binnenkort kan het op je Google Pixel

Wanneer je de vliegtuigmodus activeert, kun je ook geen gebruik meer maken van wifi. Als je een recente Google Pixel-telefoon hebt, komt daar binnenkort verandering in. Je kunt dan zelf kiezen of je wifi in het vliegtuig aan laat staan of niet.

Vliegtuigmodus staat wifi niet meer in de weg

Als je in het vliegtuig stapt, vraagt de vriendelijke bemanning je altijd om de vliegtuigmodus te activeren op je smartphone. Dat doen ze niet omdat het toestel anders uit de lucht valt, maar omdat jouw mobiele verbinding voor ruis kan zorgen op de radio’s van het vliegtuig. Dat horen de piloten in hun oor, wat natuurlijk erg irritant is.

Op steeds meer vluchten is echter wifi aanwezig, zodat je op 10 kilometer hoogte kunt blijven appen. Google komt daarom met een Android 13-update voor zijn Pixel-telefoons. Als je na het installeren de vliegtuigmodus activeert, vraagt je toestel middels een pop-up of je wifi aan wil laten staan. Dan zoekt je smartphone dus niet constant naar een zendmast, maar blijft het wel mogelijk om te internetten via de verbinding van het vliegtuig zelf.

Deze nieuwe functie is volgens 9to5Google onderdeel van de Feature Drop van december 2022, al kunnen we hem op de redactie van Android Planet nog niet terugvinden. Waarschijnlijk rolt hij de komende dagen of weken vanzelf uit. Je kunt de december-update installeren op de volgende modellen:

Ook op andere Android-smartphones?

Het is nog even afwachten of je straks ook op andere Android-smartphones gebruik kunt maken van wifi als je de vliegtuigmodus activeert. In theorie hoeft dit geen functie te zijn is voorbehouden aan Pixel-telefoons. Het is bijvoorbeeld al sinds Android 11 mogelijk om bluetooth aan te laten staan in deze modus. Zo kun je in het vliegtuig gewoon naar muziek luisteren met je draadloze oordopjes.

