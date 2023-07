Waarom is wifi in een vliegtuig zo traag en duur?

Als je weleens wifi hebt gebruikt in een vliegtuig was dat waarschijnlijk geen erg prettige ervaring. Het is duur, traag en valt soms gewoon helemaal weg. Waarom dat zo is? We leggen het je uit!

Wifi in een vliegtuig: waarom het zo slecht werkt

Deze zomer vliegen er weer miljoenen Nederlanders naar hun vakantiebestemming. Zeker als je buiten Europa reist, is het natuurlijk fijn als je tijdens die lange vlucht gebruik kunt maken van wifi. De meeste luchtvaartmaatschappijen bieden deze mogelijkheid inmiddels aan, maar je betaalt doorgaans veel geld voor weinig MB’s. Ook de snelheid en stabiliteit van het netwerk laten vaak te wensen over.

KLM waarschuwt voor uitval wifi

Waarom dat zo is? Wifi in een vliegtuig vertrouwt op twee technieken: zendmasten op de grond en satellieten in de lucht. Een zendmast is doorgaans dichterbij je toestel dan een satelliet, maar heeft een kleiner bereik. En wanneer je over een gebergte of oceaan vliegt, zijn er überhaupt geen masten in de buurt. Weg wifi.

Sattelieten zijn gevoelig voor weer

Dan ben je dus afhankelijk van satellieten. Die hebben weliswaar een flink bereik, maar moeten ook een grotere afstand afleggen naar jouw vliegtuigstoel. Bovendien zijn satellieten erg gevoelig voor weersomstandigheden. Een stevige regenbui kan het signaal verstoren, waardoor jij plots geen filmpjes meer naar je oma kunt sturen via WhatsApp.

Daarnaast maken veel vliegtuig gebruik van verouderde techniek. Investeren in nieuwe wifi-apparatuur kost veel geld. Bovendien moeten toestellen voor de installatie dagenlang uit roulatie worden genomen. Dat kost nóg meer geld. Ook hebben sommige maatschappijen lange contracten afgesloten met hun providers, waardoor ze niet zomaar kunnen upgraden naar beter internet.

Tot slot zijn er nog een aantal kleinere factoren. De metalen structuur van een vliegtuig kan het wifi-signaal deels blokkeren. Dat geldt ook voor de dunnere lucht op grote hoogte. En wanneer je in turbulentie terechtkomt, heeft dat eveneens invloed op de sterkte van het signaal.

Oh ja, waarom wifi in de lucht zo duur is? Dat heeft te maken met de beperkte bandbreedte die een vliegtuig kan ontvangen. Als 200 mensen tegelijk Netflix gaan streamen, loopt de boel onherroepelijk vast. Daarom betaal je veel voor wifi en zijn zowel de snelheid als de hoeveelheid MB’s die je mag verstoken gelimiteerd.

Je kunt dus beter voor je aan boord gaat wat series of films van je favoriete streamingdienst downloaden op je tablet of telefoon. Dan kun je ze gewoon offline bekijken.

Wordt wifi in het vliegtuig straks beter?

Toch gloort er hoop aan de horizon. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van alle passagiers goede wifi een reden vindt om voor een bepaalde luchtvaartmaatschappij te kiezen. Er is dus genoeg economische motivatie om ondanks de hoge kosten in betere apparatuur te investeren. Dan moet je denken aan het installeren van sterkere antennes, die meer MB’s per seconde in een vliegtuig kunnen pompen en minder gevoelig zijn voor onderbrekingen.

De meeste maatschappijen wachten daar waarschijnlijk mee tot er een reguliere onderhoudsbeurt gepland staat. Zo slaan ze twee vliegen in één klap en zijn hun toestellen niet langer uit de roulatie dan noodzakelijk is. Het zal dus nog wel even duren voor je in elk vliegtuig naar hartelust kunt streamen, of zonder haperingen een Zoom-vergadering bijwoont.

