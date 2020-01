Wiko stopt per direct met de verkoop van smartphones in Nederland. De fabrikant geeft hiermee gehoor aan de rechter, die bepaalde dat Wiko zijn toestellen uit de winkels moet halen. Wiko maakte inbreuk op een octrooi van Philips, dat daarom een rechtszaak had aangespannen, zo meldt Bright.

Waarom Wiko stopt in Nederland

Een inmiddels voormalig woordvoerder van Wiko vertelde Android Planet vorige week desgevraagd dat de fabrikant hier geen nieuwe toestellen meer gaat introduceren.”Wiko is namelijk niet meer actief op de Nederlands markt en ons kantoor is inmiddels ook opgeheven. Wel blijven wij actief in de andere markten binnen Europa […].”

Het – voor velen onverwachte – vertrek van Wiko uit Nederland komt omdat het Frans-Chinese merk een rechtszaak heeft verloren van Philips. Laatstgenoemde merkte al in 2014 dat Wiko inbreuk maakte op één van Philips vele octrooien voor 3G-internet. Jarenlange gesprekken over het betalen van licentiekosten liepen op niets uit, waarop Philips naar de rechter stapte. Het bedrijf verloor en de rechter gaf Wiko gelijk. Philips tekende hoger beroep aan en kreeg in december wél gelijk. Het vonnis is nu pas gepubliceerd, merkte Bright op.

De rechter oordeelt dat Wiko inbreuk maakt op het octrooi van Philips en daarom moet de fabrikant zijn smartphones uit de Nederlandse (web)winkels halen. Verkoopkanalen krijgen de aankoopprijs en bijkomende kosten vergoed door Wiko. Op moment van publicatie bieden diverse webwinkels nog Wiko-telefoons aan, al is Wiko er veel aan gelegen dat snel te stoppen.

Als de smartphones niet uit de handel verdwijnen, kan de rechter Wiko een boete opleggen van maximaal vijftigduizend euro per toestel. En zoals gebruikelijk in de rechtspraak moet Wiko als verliezende partij alle proceskosten betalen, inclusief die van Philips. Het totaalbedrag is meer dan een half miljoen euro. Philips ontvangt ook een schadevergoeding omdat Wiko jarenlang geen licentiekosten heeft betaald voor het gebruiken van het 3G-octrooi.

Onduidelijkheid over updates

Wiko is na de uitspraak van de rechter gestopt met zijn activiteiten in Nederland. Het kantoor is gesloten, niet-verkochte toestellen gaan retour en er verschijnen geen nieuwe modellen meer in ons land. Het is onduidelijk wat dit betekent voor gebruikers van bestaande Wiko-smartphones als de View en View 2 Plus.

Wiko was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het is de vraag of Nederlandse Wiko-smartphones nog beveiligings- en Android-updates krijgen. Meerdere Wiko-toestellen zouden nog geüpdatet worden van Android 9.0 (Pie) naar Android 10.

Philips won eerder van Asus

Wiko is de tweede smartphonefabrikant die een verkoopverbod opgelegd krijgt voor inbreuk op Philips-octrooien. Vorig jaar won Philips een rechtszaak tegen Asus over hetzelfde 3G-octrooi. Asus lastte een verkoopstop in, waardoor de splinternieuwe Zenfone 6 hier nooit is uitgekomen.

Treur jij om het onverwachte afscheid van Wiko? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!