Beveiliging is erg belangrijk en daarom kun je vandaag een beveiligingscamera winnen van Netatmo. Dit omdat Android Planet tien jaar bestaat en daarom geven we tot en met 24 december elke werkdag een mooie prijs weg.



Android Planet bestaat 10 jaar winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

11 december: Netatmo Welcome Camera

Let op: meedoen met de actie is niet meer mogelijk. Houd Android Planet in de gaten, want vanmiddag rond 15.00 verschijnt er een nieuwe winactie!

Netatmo is een speler op het gebied van producten in het smarthome-segment. De Welcome Camera is een veelzijdige beveiligingscamera voor in huis. Het apparaatje is voorzien van gezichtsherkenning, waardoor je direct weet wie er thuis is of niet. Loopt er een onbekende in huis of kantoor, dan krijg je daar direct een melding van. Zo kun je actie ondernemen door de politie te bellen en zelfs de camerabeelden over te dragen.

Het apparaatje herkent huisdieren ook, zodat je geen onnodige meldingen krijgt. Filmen kan in een maximale resolutie van 1080p, waardoor alles scherp wordt vastgelegd. Dat wordt gedaan in een maximale hoek van 130 graden en video’s worden opgeslagen op de bijgeleverde geheugenkaart. Je kunt er echter ook voor kiezen om video’s op te slaan in bijvoorbeeld Dropbox of je eigen FTP-server. Tot slot biedt de camera ondersteuning voor nachtzicht.

Ook kan het apparaat alarmen detecteren van de rookmelder, sirene of bijvoorbeeld koolmonoxidemelder. Uiteraard kun je ook in realtime meekijken met de beelden die de camera maakt. Al met al een een beveiligingscamera met veel functionaliteit in een slank jasje. Zo kun je de Welcome Camera overal en altijd kwijt en net iets geruster de deur uit.

Voor deze winactie willen we 50five bedanken, die de Netatmo Welcome Camera hebben gesponsord! 50five voorziet in alles wat je nodig hebt om je huis slim(mer) te maken.

Zie je onderstaand formulier niet? Klik dan hier!

Laden…

Winnaar dagprijs 10 december

Gisteren maakte je kans op een cadeaukaart van MediaMarkt. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnares gekozen, en dat is geworden…

Annemieke uit Assen

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog veel meer prijzen weg! Alles over deze maand vol cadeaus lees je op de Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina. Elke dag weten wat je kunt winnen? Download dan de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.