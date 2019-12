Het is 12 december en met de prijs van vandaag kun je zonder zorgen op pad. Je maakt namelijk kans op de OnePlus Explorer Backpack. Wat deze rugzak allemaal te bieden heeft en hoe je wint? Check snel dit artikel.

Android Planet bestaat 10 jaar-winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

12 december: op pad met de OnePlus Explorer Backpack

Let op: meedoen met de actie is niet meer mogelijk. Houd Android Planet in de gaten, want vanmiddag rond 15.00 verschijnt er een nieuwe winactie!

Het is alweer 12 december en dat betekent dat we weer een toffe prijs mogen weggeven. Ben je veel op pad, ga je weekendjes weg of reis je veel tussen huis en werk? Wat is er dan beter dan de deur uitgaan met een heuse OnePlus Explorer Backpack? Deze zwarte rugzak van het bekende merk is een alleskunner en nu te winnen bij Android Planet.

Zo zijn er verschillende vakken aanwezig, waardoor je de rugzak optimaal kunt inpakken. Een laptop, waterfles, notitieblokken of een pen, voor alles is er een vakje. Zo is er een verstopt zijvakje te vinden aan de achterkant van de rugzak, ook nog eens veilig dus. De rugzak bevat een magnetische sluiting. Daardoor kun je de Explorer Backpack makkelijk met één hand open en dicht doen.

Dankzij de stevige banden kun je de rugzak makkelijk en comfortabel op je rug dragen. Het vakje aan de voorkant is gemaakt van waterbestendig materiaal en bevat een ventilatie-opening. Handig voor bijvoorbeeld een paraplu. De tas is makkelijk te reinigen met een zachte doek en tot slot ook makkelijk te bevestigen op een trolley.

Voor deze winactie willen we OnePlus bedanken, die de Explorer Backpack hebben gesponsord!



Winnaar dagprijs 11 december

Gisteren maakte je kans op een Netatmo Welcome Camera. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnares gekozen, en dat is geworden…

Ava uit Delft

We vroegen naar de grootte van de hoek waarmee de camera kan opnemen. Het juiste antwoord daarvan is 130 graden.

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog veel meer prijzen weg! Alles over deze maand vol cadeaus lees je op de Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.