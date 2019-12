Het is vrijdag en dat betekent weer een speciale winactie die het hele weekend duurt. Niet meer dan logisch, want je maakt kans op de Nokia 7.2. Check in dit artikel hoe je het Android One-toestel kunt winnen en doe mee!



Android Planet bestaat 10 jaar-winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

13-15 december: veilig en puur dankzij Android One met Nokia 7.2

Let op: meedoen met de actie is niet meer mogelijk. Houd Android Planet in de gaten, want vanmiddag rond 15.00 verschijnt er een nieuwe winactie!

Begin september is de Nokia 7.2 gepresenteerd, een toestel met drie camera’s, 6GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Vanaf vandaag (13 december) maak je kans op de 7.2. De processor is de Snapdragon 660 en die levert genoeg kracht voor alledaagse taken. Speel een game zoals Call of Duty, gebruik Facebook en Instagram of vraag van alles aan de Google Assistent via de speciale knop aan de zijkant.

Integratie met Google is één van de grote pluspunten van dit toestel. De Nokia 7.2 is namelijk onderdeel van het Android One-programma. Dat staat voor veiligheid, schone software en een up-to-date toestel. Een toestel met Android One zoals deze 7.2 krijgt namelijk drie jaar lang beveiligingsupdates. Ook wordt het toestel voorzien van twee grote updates voor Android zelf. De fabrikant levert de Nokia 7.2 met Android 9.0 (Pie), dus ook een update naar Android 10 en Android 11 liggen in het verschiet.

Lees ook: Nokia 7.2 review: veelzijdig toestel voor vriendelijke prijs

Deze smartphone van Nokia wordt dankzij Android One ook geleverd zonder allerlei onnodige voorgeïnstalleerde apps. Zo kun je direct aan de slag met een schoon besturingssysteem, precies zoals Google het ooit heeft bedoeld. Uiteraard installeer je zelf makkelijk applicaties, games en widgets vanuit de Play Store.

Het scherm is een lcd-variant van 6,3 inch met een resolutie van 2280 bij 1080 pixels. Er is hdr-ondersteuning aanwezig, waardoor alles er net wat helderder uitziet. Aan de bovenkant ervan is een kleine inkeping te vinden, de plaats voor de 20 megapixel-frontcamera.

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden, elk met hun unieke eigenschap. De primaire camera schiet plaatjes van 48 megapixel, vol detail. Ook is er een groothoeklens aanwezig van 8 megapixel, voor de wijdere shots. Tot slot wordt er diepte-informatie opgeslagen dankzij de 5 megapixel-dieptesensor. Dat wordt weer gebruikt voor het maken van portetfoto’s. Daarnaast kun je natuurlijk altijd en onbeperkt gratis je foto’s opslaan in hoge kwaliteit via Google Foto’s.

Nokia kiest voor een accu van 3500 mAh die op te laden is via de usb-c-poort aan de onderkant. Beveiliging werkt via de snelle fysieke vingerafdrukscanner op de achterkant. Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig. Zo kun je heerlijk genieten van muziek of films via een bedrade koptelefoon.

Voor deze winactie willen we Nokia bedanken, die de 7.2 hebben gesponsord!

Zie je onderstaand formulier niet? Klik dan hier!

Laden…

Winnaar dagprijs 12 december

Gisteren maakte je kans op de OnePlus Explorer Backpack. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Freddy uit Almere

We vroegen naar het materiaal van de buitenkant van de zwarte rugzak. Dat is gemaakt van 100% nylon (Cordura).

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog veel meer prijzen weg! Alles over deze maand vol cadeaus lees je op de Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina. Elke dag weten wat je kunt winnen? Download dan de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.