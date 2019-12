We zijn alweer ruim over de helft met al onze cadeau’s, maar wees gerust. Ook vandaag maak je weer kans op een mooie prijs, namelijk een cadeaukaart van MediaMarkt!

Android Planet bestaat 10 jaar winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

17 december: MediaMarkt-cadeaukaart

Misschien heb je al meegedaan met de mooie acties waarmee we vanaf 2 december begonnen zijn. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs, dit omdat we tien jaar bestaan!

We hebben al allerlei smartphones weggegeven, een tablet, een beveiligingscamera en een prachtige rugzak. Vandaag kun je een MediaMarkt-cadeaukaart winnen met een waarde van 100 euro. Daarmee bepaal je helemaal zelf wat je wil kopen. In een keer gebruiken hoeft natuurlijk helemaal niet, want je kunt de kaart ook in delen gebruiken. Wat zou jij wel willen aanschaffen bij de MediaMarkt? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

Voor deze winactie willen we MediaMarkt bedanken, die de cadeaukaart hebben gesponsord!

Winnaar dagprijs 16 december

Gisteren maakte je kans op Oppo A9 (2020). Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Ton uit Heel

We vroegen naar de uitbreidingsmogelijkheden van de Oppo A9 (2020). het goede antwoord is dat de A9 ruimte heeft voor twee simkaarten én een geheugenkaartslot.

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog veel meer prijzen weg! Alles over deze maand vol cadeaus lees je op de Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.