In 2019 presenteerde Sonos en Ikea een samenwerking op het gebied van slimme speakers. Vandaag maak je kans op de bekende Symfonisk-boekenplankspeaker. Hoe je deze speaker met wifi kunt winnen, check je in onderstaand artikel.



Android Planet bestaat 10 jaar winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

18 december: genieten met de Symfoniskspeaker

Een speaker die er prachtig uitziet en die je neer kunt zetten of kunt ophangen? Klinkt interessant toch, helemaal als het gaat om een product waar ook Sonos aan heeft gewerkt. Omdat we tien jaar bestaan maak je vandaag kans op de bekende boekenplankspeaker van Ikea. Deze Symfonisk heeft een adviesprijs van 99,95 euro en is voorzien van wifi.

Zo kun je bijvoorbeeld muziek van Spotify streamen naar het apparaat en heerlijk genieten van jouw favoriete muziek. Ophangen kan verticaal of horizontaal en dankzij het tijdloze design past de speaker in elk interieur. Als je de speaker ophangt, kun je hem ook nog gebruiken om wat items op te zetten. De maximale draagkracht ligt op 3 kilogram, genoeg voor een paar boeken of bijvoorbeeld wat tijdschriften.

Tevens kun je ook meerdere van deze slimme speakers aan elkaar koppelen. Zo kun je genieten van stereogeluid of er juist voor kiezen om in elke kamer andere muziek op te zetten. Aansturen werkt makkelijk en snel via de bekende Sonos-app. Al met al wordt dat genieten, als je wint!

Voor deze winactie willen we Ikea bedanken, die de Symfoniskspeaker hebben gesponsord!

Winnaar dagprijs 17 december

Afgelopen weekend maakte je kans op een cadeaukaart van MediaMarkt. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

We wachten nog op bevestiging van de winnaar

