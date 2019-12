Het is weer vrijdag en daarom maak je het hele weekend kans op de Gigaset GS290. Deze smartphone heeft een grote accu en scherm van 6,3 inch aan boord. Alles over dit toestel en hoe je wint, vind je hieronder.



Android Planet bestaat 10 jaar winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

20-22 december: win de Gigaset GS290

Het is tijd voor een nieuwe prijs en dit hele weekend maak je kans op de Gigaset Gs290. Deze smartphone is voorzien van een scherm van 6,3 inch. Aan de bovenkant is een kleine inkeping aanwezig voor de 16 megapixelfrontcamera. Dankzij de prima resolutie van 2340 bij 1080 pixels kun je heerlijk genieten van je favoriete film of serie op Netflix of Disney Plus.

Gigaset heeft gekozen voor een processor van fabrikant MediaTek als kloppende hart van dit toestel. Samen met 4GB RAM kun je zo elke taak moeiteloos aan. Het opslaan van muziek, foto’s of documenten kan op het interne geheugen van 64GB. Dat is maximaal uitbreidbaar met een geheugenkaartje van 256GB. Nfc is aanwezig om bijvoorbeeld draadloos te kunnen betalen.

De GS290 is uitgerust met twee camera’s op de achterkant, waarvan de primaire een resolutie heeft van 16 megapixel. Het tweede exemplaar wordt gebruikt om diepte-informatie op te slaan. Zo kun je met dit toestel ook prima portetfoto’s maken. Daarbij sta jij er scherp op maar is de achtergrond juist vervaagd. Ook zijn er functies aanwezig als een nachtmodus of professionele stand, waarin je zelf de focus, helderheid of kleurbalans kunt aanpassen.

Deze Duitse smartphone heeft een batterij van 4700 mAh, waarmee je alles kunt doen wat je wilt. Door de processorkeuze is het toestel ook snel op te laden via een kabel, dat gaat met maximaal 15 Watt. Ook kun je de Gigaset GS290 draadloos opladen, door deze op een speciaal oplaadstation te leggen. Op de achterkant is een vingerafdrukscanner geplaatst, maar je kunt ook gezichtsherkenning gebruiken. Tot slot kun je er twee simkaarten in kwijt en draait het toestel standaard op Android 9.0 Pie.

Voor deze winactie willen we Gigaset bedanken, die de GS290 hebben gesponsord!

Zie je onderstaand formulier niet? Klik dan hier!

Laden…

Winnaar dagprijs 19 december

Afgelopen weekend maakte je kans op een Motorola One Macro. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnares gekozen, en dat is geworden…

Margo uit Hoogkarspel

We vroegen naar de resolutie van de speciale macrocamera op de achterkant, dat is twee megapixel.

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog veel meer prijzen weg! Alles over deze maand vol cadeaus lees je op de Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina. Elke dag weten wat je kunt winnen? Download dan de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.