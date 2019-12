Het weekend is voorbij en vandaag is het 23 december. Dat betekent dat we bijna aan het einde zijn van onze Android Planet 10 jaar-winactie. Vandaag maak je echter kans op een nieuwe topper, de Xiaomi Mi Note 10, met vijf camera’s op de achterkant.

De Mi Note 10 van Xiaomi is gepresenteerd in november van dit jaar en is de nieuwe cameratopper van de Chinese fabrikant. Bij dit toestel draait het onder andere om de grote hoeveelheid aan camera’s en de mogelijkheden daarvan. Zo schiet je scherpe selfies dankzij de frontcamera met een resolutie van 32 megapixel. Op de achterkant zijn daarnaast nog eens vijf camera’s aanwezig.

Met de hoofdcamera schiet je plaatjes van maximaal 108 megapixel, vol detail dus. Zodoende kun je ook na het schieten nog makkelijk inzoomen of uitsnedes maken. De tweede camera kun je objecten tot 50 keer dichterbij halen. Daarbij gaat het wel om digitale zoom met wat verlies van kwaliteit. Ook kun je portetfoto’s maken, waarbij het onderwerp scherp wordt vastgelegd en de achtergrond juist wat wazig.

De vierde en vijfde camera kun je gebruiken om groothoekfoto’s te of juist foto’s te maken van objecten heel dicht bij. Al met al genoeg mogelijkheden om in elke situatie een prachtig plaatje te schieten. Ook het gebruik van kunstmatige intelligentie of verschillende filters is mogelijk.

Er is 6GB werkgeheugen aanwezig in de Mi Note 10 en de processor is de Snapdragon 730G van Qualcomm. Die combi levert genoeg kracht op voor multitasking of het spelen van een game. Xiaomi heeft gekozen voor een batterij van 5260 mAh, waarmee je makkelijk de dag doorkomt. Opladen kan met maximaal 30 Watt, maar draadloos opladen is niet mogelijk.

Tot slot is het scherm een amoled-variant van 6,47 inch met afgeronde schermranden. Het display heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, waardoor alles er prachtig uitziet. De witte variant heeft een parelmoer-effect, waardoor deze er in elke hoek net wat anders uitziet. Het toestel draait op Android 9.0 Pie met de eigen MIUI-schil, die bekend staat om de vele aanpassingen.

