Bijna een maand lang hebben we elke werkdag een prachtige prijs weggegeven, omdat Android Planet 10 jaar bestaat. Helaas is de laatste winactie van dit jaar nu voorbij, maar niet getreurd, want in 2020 gaan we gewoon verder met het weggeven van de tofste prijzen!

Android Planet bestaat 10 jaar winactie

Van 2 tot en met 24 december maakte je elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina. We hebben allerlei soorten cadeaus weggegeven zoals headsets, rugzakken en speakers, maar het waren voornamelijk de nieuwste smartphones die we weggaven.

We willen graag alle Android Planet-lezers die mee hebben gedaan aan deze actie bedanken. Jullie enthousiasme zorgt er elke dag weer voor dat wij het laatste Androidnieuws met jullie willen delen. Jullie opmerkingen en mails met verbeterpunten en suggesties lezen we dagelijks en zo leren we elke dag wat bij. Voor de getrokken winaars: gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijzen, de meeste zijn inmiddels opgestuurd.

Tot slot willen we natuurlijk ook onze sponsoren bedanken, die al deze toffe prijzen beschikbaar hebben gesteld!

Winnaar dagprijs 24 december

Afgelopen kerst maakte je kans op een Samsung Galaxy S10. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Harry uit ‘s-Gravendeel

We vroegen naar de Androidversie waarmee de Galaxy S10 standaard wordt uitgeleverd: Android 9.0 Pie. Ook vroegen we naar het beschikbare (opslag)geheugen van het 128GB-model, wat 107,8GB is. Tot slot wilden we de resolutie weten van het display: 3040 bij 1440 pixels.

Niet gewonnen? Zoals genoemd geven we in 2020 ook weer allerlei prijzen weg! Op de hoogte blijven van al het nieuws, onze reviews en winacties? Download dan de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.