Winactie: maak kans op de gloednieuwe Samsung Galaxy A53

De Samsung Galaxy A53 heeft rappe hardware, krijgt jarenlang updates en kost 449 euro. Bij Android Planet maak je nu kans op het toestel en als je wint, kies je natuurlijk zelf de kleur!

Maak kans op de Samsung Galaxy A53

De Samsung Galaxy A53 is de opvolger van de zeer populaire A52s en A52. De toestellen gaan als warme broodjes over de toonbank en dat komt door de goede verhouding tussen prijs en prestaties.

Belsimpel heeft een Galaxy A53 beschikbaar gesteld voor deze actie. Win je? Dan kies je zelf welke kleur je wil hebben. De A53 is immers verkrijgbaar in het zwart, lichtblauw of perzik (geel/oranje); voor ieder wat wils dus.

Meer over de Samsung Galaxy A53

De A53 is op verschillende punten voorzien van upgrades, wat het een nog fijner toestel maakt dan zijn voorganger. Zo is er een krachtige processor aan boord met 5G-ondersteuning. Het scherm van 6,5 inch heeft een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververst maximaal 120 keer per seconde.

Ook aan de accucapaciteit is flink gesleuteld, want die is nu 5000 mAh, een heel stuk meer dan de 4500 mAh-batterijen van de A52 en A52s. Daardoor kun je met de Galaxy A53 makkelijk jaren vooruit, maar ook software speelt daarbij een belangrijke rol. Ook daar hoef je je geen zorgen over te maken. De A53 wordt geleverd met Android 12, maar krijgt ook nog vier Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches.

Zo doe je mee met de Samsung A53 winactie

Ook meedoen met de winactie? Dat doe je heel makkelijk en snel door het onderstaande formulier in te vullen. Meedoen kan tot en met woensdag 13 april, waarna we volledig willekeurig de winnaar of winnares kiezen.

Laden…

Meer over Belsimpel

Belsimpel is de grootste (r)etailer van Nederland en biedt een groot aanbod van smartphones, wearables, accessoires, gadgets en meer. Je kunt er terecht voor nagenoeg elke smartphone en deze los aanschaffen of combineren met een abonnement. Naast de uitgebreide website vind je in Nederland ook zeven fysieke winkels, waarbij je altijd kunt binnenlopen.