Nieuwe Windows 11-bèta ondersteunt het gebruik van Android-apps

Vanaf vandaag kunnen Amerikaanse bèta-testers van Windows 11 gebruik maken van Android-apps op hun laptops of pc’s.

Microsoft geeft gebruikers toegang tot Android-apps

Windows 11 rolde eerde deze maand officieel uit, maar de beloofde ondersteuning voor Android-apps bleef uit. Vandaag brengt Microsoft daar verandering in. Het bedrijf komt namelijk met een nieuwe Insiders-build van Windows 11, die het gebruik van Android-apps via de Microsoft Store ondersteunt.

Amerikaanse bèta-testers van Windows 11 en de Microsoft Store kunnen Android-apps vanaf vandaag installeren en gebruiken, alsof het standaard-programma’s zijn. Hierdoor krijgen Microsoft-laptops en -pc’s meer functionaliteit. Ook wordt het nog makkelijker om een Android-smartphone in combinatie met een Microsoft-apparaat te gebruiken.

Android-apps in de Microsoft Store worden geleverd door de Amazon App Store. Deze is in de Microsoft Store te vinden en krijgt een aangepaste interface voor het vinden en downloaden van Android-apps. Ondanks het feit dat de Store nog lang niet zo uitgebreid is als de Google Play Store, krijgen Windows 11-gebruikers toegang tot allerlei nieuwe mobiele games, sociale apps en meer.

Zo ziet de nieuwe Android-app-omgeving in Windows 11 eruit

Een aantal addertjes onder het gras

Er zijn nu slechts 50 apps beschikbaar, maar volgens Microsoft komt hier “gedurende de komende maanden” verandering in. Het bedrijf zegt de apps te selecteren voor een breed scala aan verschillende hardware. Dit is belangrijk, want Windows-apparaten zijn er in allerlei vormen en maten. Op dit moment is de Android-app-functie enkel beschikbaar voor bèta-testers in de Verenigde Staten.

Wanneer het gebruik van Android-apps uit bèta gaat, is niet bekend. Ook weten we niet of bèta-testers in andere markten binnenkort met Android-apps aan de slag kunnen op hun Windows-apparaten. Wij denken dat de ondersteuning van Android-apps een enorme hoeveelheid aan mogelijkheden naar de pc en de laptop gaat brengen. We hebben dan ook zin om ermee aan de slag te kunnen gaan.

