Windows 11 kan Android-apps draaien uit Amazon Appstore

Microsoft heeft de nieuwe versie van Windows aangekondigd en toverde daarbij een flink konijn uit de hoge hoed. Windows 11 krijgt namelijk de mogelijkheid om Android-apps te draaien. Die kun je downloaden via de Amazon Appstore.

Lees verder na de advertentie.

Android-apps te gebruiken in Windows 11

Tijdens de presentatie van Windows 11 liet Microsoft weten dat je straks Android-apps kunt draaien op je pc. Je downloadt ze niet in de Google Play Store, maar via de Amazon Appstore. Die wordt geïntegreerd in de vernieuwde Microsoft Store. Je hoeft dus geen aparte digitale winkel te bezoeken om bijvoorbeeld TikTok of Instagram te installeren.

De apps openen net als traditionele software in vensters. Die kun je ook gewoon aan de taakbalk vastplakken. Microsoft zet Intel Bridge-technologie in om de apps op Windows 11 te laten draaien. Als het goed is, merk je weinig of geen verschil met een normaal programma.

Waarom Microsoft niet met Google samenwerkt om Android-apps naar Windows 11 te brengen, is onduidelijk. Ook kunnen we nog niet zeggen welke apps je straks op je computer kunt installeren en of er beperkingen zijn. Dat wordt hopelijk de komende maanden bekend. Windows 11 is vanaf deze herfst te downloaden als gratis update voor Windows 10-gebruikers.

Ook Apple bracht mobiele apps naar de computer

Microsoft is niet de eerste die mobiele apps naar de computer brengt. Apple deed eind vorig jaar hetzelfde. Op Macs met de eigen M1-chip is het mogelijk om iOS-apps te downloaden. Zo kun je apps van je iPhone of iPad ook op je Mac gebruiken. Dat gaat overigens niet van een leien dakje. Omdat Macs geen aanraakgevoelig scherm hebben is de bediening onhandig. Apple probeert dat probleem te ondervangen door van de trackpad een virtueel touchscreen te maken, maar heel soepel werkt het niet.

In dat opzicht heeft Microsoft een voordeel. In tegenstelling tot Macbooks hebben veel Windows-laptops wél een touchscreen. Dat zou het makkelijker moeten maken om mobiele apps te gebruiken.

Lees het laatste nieuws over Android