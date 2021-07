Tof: ontwikkelaars draaien Windows 11 op een Android-telefoon

Windows 11 werd deze week aangekondigd en een aantal ontwikkelaars hebben het nieuwe besturingssysteem werkend gekregen op een Android-telefoon: de OnePlus 6T.

Windows 11 op een OnePlus 6T

Bij de release van een nieuw besturingssysteem proberen handige ontwikkelaars soms om de software op een Android-smartphone draaiende te krijgen. Zo ook met Windows 11, de grote update die eerder deze week officieel werd onthuld. Verschillende ontwikkelaars, die onderdeel zijn van het zogeheten Renegade Project, hebben de Windows-versie nu geïnstalleerd op een Android-telefoon.

Het gaat om de OnePlus 6T, de high-end smartphone die in 2018 werd uitgebracht. In de video hierboven zie je hoe Windows 11 op de OnePlus-telefoon draait. Het gaat niet vlekkeloos, maar toch krijgen de ontwikkelaars vensters geopend en kunnen ze diverse functies bedienen. Desondanks is het overduidelijk dat Windows 11 niet is bedoeld voor Android-toestellen, want de wifi- en bluetooth-verbinding van de OnePlus 6T werkt na het installeren niet meer, en ook komt er geen geluid meer uit de speakers.

XDA Developers schrijft dat het de ontwikkelaars ook is gelukt om verschillende pc-games op de OnePlus 6T met Windows 11 te laten werken. Het gaat om spellen als GTA IV, Minecraft, Far Cry en Counter-Strike: Global Offensive. De Windows 11-port zou naast de 6T ook op andere smartphones met een Snapdragon 845-processor werken. Deze chip zit in veel high-end smartphones van drie jaar geleden, zoals de Samsung Galaxy S9, Google Pixel 3 (XL) en Sony Xperia XZ3.

