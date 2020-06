Android Planet had onlangs een setje Huawei FreeBuds 3 weg te geven. De winnaar is nu bekend, dus check snel of jij het bent geworden!

Winnaar Huawei FreeBuds 3

De Huawei FreeBuds 3 zijn de draadloze oordopjes van de Chinese fabrikant. Muziek luisteren in combinatie met je smartphone of bijvoorbeeld laptop is geen probleem en ook bellen gaat makkelijk. Onlangs maakte je kans op een setje gloednieuwe FreeBuds.

Uit de vele deelnemers is volstrekt willekeurig een persoon gekozen en dat is geworden…

Marc uit Oss

Deze keer niet gewonnen? Niet getreurd, want op dit moment loopt er ook nog een andere toffe winactie op Android Planet! Tevens kun je dit jaar nog veel meer verschillende andere prijsvragen van ons verwachten.

Download daarvoor de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo ben je niet alleen op de hoogte van al het nieuws, maar weet je ook direct wanneer we weer toffe gadgets, smartphones en andere prijzen weggeven!

Meer over de Huawei FreeBuds 3

De Huawei FreeBuds 3 zijn stijlvolle, draadloze oordopjes mét noise cancellation. Zo geniet je optimaal van jouw favoriete muziek en ook bellen klinkt zoals je wilt, zonder irritant omgevingsgeluid. Met de FreeBuds hoor je jouw collega’s, vrienden of familie glashelder en is jouw stemgeluid ook duidelijk verstaanbaar aan de andere kant van de lijn.

De oordopjes gaan standaard zo’n vier uur op een volle accu mee. Maak je gebruik van het oplaaddoosje, dan kun je er tot wel 20 uur mee doen. Niet gewonnen, maar toch interesse in dit setje oordopjes? De FreeBuds zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en rood. De adviesprijs is 179 euro, maar de oordopjes zijn inmiddels voor enkele tientjes minder te koop.

Bekijk de Huawei FreeBuds 3

Lees het laatste nieuws over Huawei