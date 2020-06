Android Planet doet regelmatig de oproep aan lezers om aan de slag te gaan met de nieuwste smartphones. Onlangs zochten we drie personen die de Huawei P40 Lite uitgebreid willen testen. De willekeurig gekozen winnaars zijn nu bekend, check dus snel of jij erbij zit!

Winnaars Huawei P40 Lite testpanel

We geven per jaar veel prijzen weg op Android Planet om zo onze lezers blij te maken. Ook zijn testpanels erg populair, waarbij lezers een toestel mogen testen (en vaak zelfs mogen houden), waarna hun ervaringen gebundeld worden gepubliceerd op onze website.

Zo waren we onlangs op zoek naar mensen die de Huawei P40 Lite willen testen en de animo was groot. Uit deze grote poule van inschrijvingen hebben we geheel willekeurig drie personen gekozen en dat zijn…

Rob uit Bleiswijk

Joyce uit Amsterdam

Tuur uit Gennep

De testers gaan aan de slag met de P40 Lite in al zijn facetten. Hoe presteren de vier camera’s op de achterkant en hoe bevalt de accu in de praktijk? Uiteraard zijn we ook op zoek naar algemene ervaringen over het toestel, het 90Hz-scherm en het design. Tot slot zijn we ook benieuwd naar de meningen over een Googleloze smartphone en hoe het installeren van apps op dit toestel bevalt.

Niet gewonnen? Niet getreurd, want er volgen dit jaar nog veel meer winacties en testpanels! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van deze acties of download de Android Planet-app voor de laatste acties en nieuwtjes.

Meer over de Huawei P40 Lite

De P40 Lite is een toestel met 6,4 inch-lcd-scherm met full-hd-resolutie. In de linker bovenhoek is een klein gaatje aanwezig, de plek voor de frontcamera. Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s te vinden. De hoofdcamera schiet plaatjes van 48 megapixels. Ook een groothoeklens is aanwezig, om zo net wat meer vast te leggen van de omgeving. Tot slot maak je ook makkelijk macro- en portetfoto’s met de andere camera’s.

De batterij is 4200 mAh groot en opladen gaat supersnel dankzij de 40 Watt-oplader. Onder de motorkap is de Kirin 810-chip aanwezig, samen met 6GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Het toestel draait op Android 10 met de eigen EMUI-schil. Google-apps en -diensten ontbreken op deze smartphone. Daardoor maak je gebruik van Huawei Mobile Services en de AppGallery, beide door Huawei zelf ontwikkeld.

Lees meer over Huawei: