X komt met twee nieuwe abonnementen: Basis en Premium Plus

X, het voormalige Twitter, introduceert twee nieuwe abonnementen: naast ‘Premium’ kun je nu ook kiezen voor het goedkopere ‘Basis’ (3 euro per maand) en het duurdere ‘Premium Plus’ (16 euro per maand). Dit zijn de voordelen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe abonnementen verkrijgbaar op X

Elon Musk blijft op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen aan X, in de volksmond vaak nog Twitter genoemd. Je kon al een ‘Premium’-abonnement afsluiten, waarvoor je onder meer een blauw vinkje naast je naam krijgt en minder advertenties. Ook kunnen deze gebruikers geld verdienen met hun posts. Je betaalt daar 8 euro per maand voor.

Vanaf nu zijn er twee andere abonnementen af te sluiten op X. ‘Basis’ kost 3 euro per maand en stelt je onder andere in staat om posts te bewerken. Ook kun je langere verhalen publiceren en video’s downloaden. Daarnaast krijgen je posts een kleine boost, zodat ze door meer mensen worden gelezen. Een vinkje is niet bij de prijs inbegrepen.

Premium Plus is met 16 euro per maand een stuk duurder. Dit abonnement biedt dezelfde voordelen als het normale Premium en verwijdert álle advertenties uit je tijdlijn. Bovendien krijgen de posts van deze gebruikers een nog stevigere boost, waardoor ze het grootse publiek bereiken.

Voor alledrie de abonnementen geldt dat je een korting van 11 of 12 procent krijgt wanneer je ze direct voor een jaar afsluit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Straks alleen nog posten tegen betaling?

Vooralsnog kun je in Nederland nog gewoon gratis posten op X, maar daar komt in de toekomst mogelijk verandering in. Het sociale platform experimenteert namelijk met een model waarin alle nieuwe gebruikers één dollar per jaar moeten betalen. Daarmee wil Musk zogenaamde spambots weren, die vaak veel haatberichten op X plaatsen. Momenteel loopt deze proef in Nieuw-Zeeland en de Filipijnen.

Ben jij van plan om te betalen voor X? Laat het weten in de reacties. Download ook even onze app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons daarnaast op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees meer over Twitter: