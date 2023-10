Moet je straks ook in Nederland betalen voor X (Twitter?)

Elon Musk wil nieuwe gebruikers van X (het voormalige Twitter) laten betalen voor de dienst. In twee landen dien je vanaf nu één dollar per jaar neerleggen als je een nieuw account aanmaakt. Dat moet zogenaamde spambots tegengaan.

X wil nieuwe gebruikers laten betalen voor dienst

Het gebruik van Twitter is altijd gratis geweest. Sinds Elon Musk er de scepter zwaait, verandert er echter veel en nog in hoog tempo ook. Het sociale platform is in Nieuw-Zeeland en de Filipijnen met een test begonnen. Mensen die een nieuw account aanmaken op X (zoals Twitter tegenwoordig heet), moeten jaarlijks een dollar betalen om de dienst te mogen gebruiken.

De test is onderdeel van het ‘Not a bot’-programma. Musk wil accounts weren die (vaak automatisch) haatberichten op het platform posten. Door een financiële drempel op te werpen, zullen mensen minder snel zo’n account aanmaken, is het idee. En dat zal hopelijk weer leiden tot minder spambots.

Nieuwe gebruikers van X in Nieuw-Zeeland en de Filipijnen moeten nu eerst hun telefoonnummer verifiëren. Vervolgens kiezen ze uit twee ‘abonnementsvormen’: X Premium, dat je een blauw vinkje oplevert voor acht dollar per maand, of het basisabonnement voor één dollar per jaar. Daarmee kunnen ze posten, reposten en liken. Net als gratis gebruikers dat voorheen al konden dus.

Het is overigens nog wel mogelijk om een account aan te maken op X zónder te betalen, maar dan kun je niet meedoen met de gesprekken. Dit soort gebruikers mogen alleen posts lezen, video’s bekijken en accounts volgen.

Ook in Nederland?

Het is nog niet bekend of en wanneer X ook gebruikers in Nederland laat betalen voor hun account. Als de test succesvol is en dus voor minder spambots zorgt, lijkt dat echter een kwestie van tijd. Voor de duidelijkheid: als je nu al op X zit, kun je het gewoon blijven gebruiken zonder jaarlijks te hoeven betalen.

