Deze populaire Xiaomi-smartphones zijn vanaf nu onbruikbaar

Tim Ligterink
Tim Ligterink
18 augustus 2025, 11:21
2 min leestijd
Heb jij al even een Xiaomi in je broekzak? Check dan of hij nog geüpdatet wordt, want de fabrikant stopt met de ondersteuning van deze negen telefoons.

Xiaomi laatste Android updates

Software-ondersteuning op Android-telefoons wordt alsmaar langer. Waar veel telefoonmerken in 2020 zo’n vier jaar (of minder) aan updates beloofden, is dat anno 2025 bij veel fabrikanten al zes of zeven jaar geworden.

Ook vereist de Europese Unie sinds deze zomer dat nieuwe telefoons nog minstens vijf jaar nadat ze de schappen uitgaan, worden geüpdatet. Hoe langer je telefoon updates ontvangt, hoe langer je hem kunt gebruiken zonder angst voor digitale gebreken.

xiaomi 11t 1

Klinkt goed, maar wie net voor deze “update-revolutie” een telefoon kocht, vist nu achter het net. Xiaomi kondigt aan welke telefoons met directe ingang geen updates meer krijgen:

De meeste van deze Xiaomi’s draaien al niet op de nieuwste Android-versie, want die updates stopten vorig jaar al. Daarmee liepen ze vooral nieuwe functies mis. Nu gaat het om de directe stop van beveiligingspatches, die fouten in het systeem verhelpen en digitale veiligheid aanscherpen. Mogelijk rolt er nog een laatste update uit, waarna het officieel voorbij is.

Heb jij één van deze bovenstaande telefoons? Dan is er geen man overboord. Het betekent alleen dat de telefoon niet langer door Xiaomi wordt bijgewerkt. Dat maakt ze over langere tijd een stuk onveiliger om te gebruiken, zeker als je persoonlijke gegevens op het apparaat hebt staan. We raden je daarom aan om in de komende maanden op een nieuwer model over te stappen dat nog wel ge-update wordt.

Xiaomi Android 16 met HyperOS 3 komt eraan

Android 16 werd eerder dit jaar gelanceerd op Google-smartphones, waarna andere fabrikanten de software kunnen vertalen naar hun eigen telefoons. Ook Xiaomi is hier druk mee bezig en we verwachten dat HyperOS 3 – haar versie van Android 16 – einde september uitrolt.

Ben je opzoek naar een nieuwe Xiaomi? Overweeg dan de Xiaomi 15. De telefoon verscheen eerder dit jaar met de snelste chip van het moment, camera’s van hoge kwaliteit en een prachtig en kleurrijk scherm. De telefoon heeft een adviesprijs van 999 euro, maar is nu al voor € 689,- verkrijgbaar.

de xiaomi 15 in het wit in handen met de achterkant in zicht.
Xiaomi 15
redmi note 14 pro plus header
Redmi Note 14 Pro Plus

Liever wat minder geld kwijt aan een telefoon? dan is ook de Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus het overwegen waard. De telefoons heeft een fraai scherm, een 200 megapixel-hoofdcamera en is snel genoeg voor alledaagse taken. De Note 14 Pro Plus is onderhand van 499 euro naar € 292,- gedaald.

Via: NextPit
Bron afbeelding: Xiaomi
