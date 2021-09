‘Xiaomi 11T kost 499 euro, 11T Pro verkrijgbaar vanaf 649 euro’

De Xiaomi 11T prijs is verschenen via een bekende bron. Dat toestel komt op de markt voor 499 euro, terwijl de Xiaomi 11T Pro minimaal 649 euro kost.

Gerucht: Xiaomi 11T prijs bekend, ook van 11T Pro

De prijzen zijn genoemd door WinFuture, een bekende bron als het aankomt op informatie over onaangekondigde smartphones. De variant van de Xiaomi 11T met 8GB RAM en 128GB opslag kost volgens de bron 499,99 euro. Interesse in meer opslag? Het 256GB-model moet 599,99 euro opbrengen. De Xiaomi 11T Pro is verkrijgbaar vanaf 649,99 euro (128GB) en het beter uitgeruste model kost 699,99 euro.

Zelfde uiterlijk, wat verschillen aan de binnenkant

Beide smartphones komen op de markt in drie kleuren: wit, grijs en blauw. Qua uiterlijk zijn ze identiek zoals we al eerder zagen in verschenen Xiaomi 11T-renders en ook delen ze verschillende specificaties. Zo bevatten beide toestellen een amoled-scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De vingerafdrukscanner vind je onder het scherm en een frontcamera is geplaatst in een klein gaatje in het display.

Verversen zou gaan met maximaal 120 keer per seconde aldus eerdere geruchten, maar de nieuwe bron kan dit niet bevestigen. De hoofdcamera op de achterzijde heeft een resolutie van 108 megapixel, maar ook een groothoekcamera is aanwezig. De derde camera gebruik je bij de 11T’s om wat te kunnen zoomen.

Intern zijn er wel degelijk wat verschillen te zien tussen de aankomende smartphones. Zo wordt de normale Xiaomi 11T aangedreven door de MediaTek 1200-chip. Dat is een krachtige processor van de Chinese fabrikant en die kennen we onder andere van de OnePlus Nord 2. Xiaomi rust de 11T Pro uit met de bekende Snapdragon 888-chip.

Presentatie op 15 september

We zien Android 11 bij de smartphones, evenals een 5000 mAh-accu. We verwachten dat de Pro op te laden is met 120 Watt, terwijl het normale model wat minder snel vol zit.

We zien Android 11 bij de smartphones, evenals een 5000 mAh-accu. We verwachten dat de Pro op te laden is met 120 Watt, terwijl het normale model wat minder snel vol zit.

Woensdag 15 september presenteert Xiaomi de toestellen, waarover je dan natuurlijk alles leest op Android Planet!

