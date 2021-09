Gerucht: gelekte Xiaomi 11T Pro render verraadt premium ontwerp

Een gelekte render van de Xiaomi 11T Pro verklapt hoe de nieuwe high-end smartphone eruit ziet. Eerder doken al specificaties op van het toestel. Xiaomi presenteert de 11T-smartphones naar verwachting op 15 september.

‘Xiaomi 11T Pro render verschenen’

De renders – op de computer gemaakte afbeeldingen bedoeld voor promotiedoeleinden – zijn gepubliceerd door respectievelijk de bekende lekker Ishan Agarwal en het Vietnamese YouTube-kanaal The Pixel.

Op de afbeeldingen is te zien dat de Xiaomi 11T een voorkantvullend scherm met klein gaatje voor de selfiecamera heeft. Op de achterkant zijn drie cameralenzen geplaatst, waaronder een 108 megapixel-hoofdcamera met een geavanceerde focus om scherp te stellen. De smartphone zou in minimaal drie kleuren verschijnen: wit, zwart en blauw.

De 11T Pro krijgt naar verwachting gezelschap van de 11T, die minder goede specificaties heeft en daarom betaalbaarder wordt. Het zijn de eerste Xiaomi-smartphones die zonder de kenmerkende ‘Mi’-vermelding komen. De 11T-serie volgt de Mi 11-reeks op, waarbij de 11T Pro de opvolger lijkt van de Mi 11 die dit voorjaar uitkwam.

Premium specificaties

Volgens meerdere bronnen, waaronder The Pixel, krijgt de 11T Pro een groot oled-scherm met soepele 120Hz-verversingssnelheid. Het toestel zou draaien op de snelle Snapdragon 888-processor, een 5000 mAh-accu hebben en opladen met liefst 120 Watt via de usb-c-poort. Dat is sneller dan populaire smartphones als de Samsung Galaxy S21 (25 Watt) en OnePlus 9 Pro (65 Watt). De accu zit daarom veel sneller vol.

De specificaties van de 11T zijn nog grotendeels onbekend. Volgens sommige bronnen heeft het toestel ook een 120Hz-oled-scherm, maar draait de smartphone op een langzamere MediaTek- of Qualcomm-processor en laadt hij minder snel op. Xiaomi zou beide smartphones voorzien van Android 11 en later updaten naar Android 12, dat binnenkort uitkomt.

Aankondiging op 15 september

Xiaomi houdt op 15 september een evenement om nieuwe producten aan te kondigen. Hoewel nog niet officieel aangekondigd, ligt het voor de hand dat op deze datum de 11T-serie het levenslicht ziet. Of de smartphones in Nederland verschijnen en zo ja, wanneer en voor welke prijzen, is nog niet bekend.

The Pixel claimt dat de 11T Pro omgerekend zonder BTW zo’n 510 euro gaat kosten. In Nederland kan die prijs hoger liggen. De Mi 11 kreeg hier een adviesprijs van 849 euro.

