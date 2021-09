Renders: dit zijn de Xiaomi 11T, 11T Pro en betaalbare 11 Lite NE

We hoeven niet lang meer te wachten op de aankondiging van de Xiaomi Mi 11T. Tot die tijd kun je alvast een kijkje nemen naar gelekte renders, die nu online zijn verschenen.

Bekijk de Xiaomi Mi 11T renders

De website PriceBaba heeft in samenwerking met de doorgaans goed ingevoerde telecominsider Ishan Agarwal verschillende renders gedeeld. Het gaat om afbeeldingen van de Xiaomi Mi 11T, die hoogstwaarschijnlijk volgende week officieel wordt aangekondigd. Ook de Xiaomi 11T Pro is op de beelden te zien, net als de goedkopere 11 Lite NE.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Door de gelekte renders weten we precies hoe de nieuwe Xiaomi-smartphones eruit komen te zien en in welke kleuren ze straks verschijnen. De Xiaomi 11T en 11T Pro komen in drie kleurtjes: zwart/grijs, blauw en wit. De officiële namen voor de kleuren zouden Meteorite Gray, Celestial Blue en Moonlight White zijn.

Xiaomi 11 Lite NE

Bij de Xiaomi 11 Lite NE zien we nog een extra kleur: Tuscany Coral, een soort combinatie tussen oranje en roze. De renders tonen ook de verschillende camera’s op de achterkant van de smartphones en dat ze er allemaal drie hebben. Bij de Xiaomi 11T en 11 Lite zou het sowieso gaan om een 64 megapixel-hoofdcamera, terwijl de 11T Pro een betere 108 megapixel-lens heeft.

Meer over de Xiaomi 11T-smartphones

Ook heeft de Xiaomi 11T Pro vermoedelijk een oled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz, Dimensity 1200-processor (bekend van de OnePlus Nord 2), 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De accu zou opladen met een maximale snelheid van maar liefst 120 Watt. Ter vergelijking: de meeste Android-smartphones komen op dit moment niet verder dan 65 Watt.

De Xiaomi 11 Lite NE 5G moet een goedkoper toestel worden en de specificaties zijn dan ook iets minder indrukwekkend. Volgens geruchten heeft de telefoon een Snapdragon 778G-processor, 6,55 inch-amoled-scherm (met 90Hz), 4250 mAh-accu met 33 Watt-snelladen en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Het is nog onduidelijk wat de 11 Lite NE gaat kosten.

Xiaomi maakte eerder bekend dat de 11T en 11T Pro langer van updates worden voorzien dan andere smartphones van het bedrijf. De Chinese fabrikant belooft de toestellen drie Android-versie-updates te geven, zodat ze sowieso worden bijgewerkt naar Android 12, 13 en 14. Ook verschijnen vier jaar lang Android-beveiligingsupdates, zodat de telefoons beschermd blijven tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

