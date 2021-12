Xiaomi 12-serie: de 5 belangrijkste geruchten

Xiaomi staat op het punt om de Xiaomi 12-serie te presenteren, dus hoog tijd om de belangrijkste geruchten rondom de smartphones op een rij te zetten. Dit denken we al te weten over de toestellen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De geruchten rondom de Xiaomi 12 verzameld

De Xiaomi 12-serie gaat Xiaomi’s Mi 11-serie opvolgen. En ja, de ‘Mi’-naam is met pensioen gegaan. Xiaomi stopte met de introductie van de 11T-serie met zijn kenmerkende Mi-aanduiding. Maar wat weten we verder van de Xiaomi 12-smartphones? Hieronder vind je de vijf belangrijkste geruchten.

1. Drie of vier smartphones

Uit hoeveel modellen gaat de Xiaomi 12-serie bestaan? Wij vermoeden drie of vier. Er gaan geruchten over een Xiaomi 12, 12X, 12 Pro en 12 Ultra. De 12 zou het goedkoopste model worden, de 12 Ultra de duurste. Vermoedelijk is de 12 Pro beter en duurder dan de 12X. Mogelijk komt de 12X niet in Nederland uit; de Mi 11X-serie was alleen voor India bedoeld.

2. Verschillende ontwerpen

De Xiaomi 12-smartphones krijgen niet alleen verschillende namen, maar ook hele andere ontwerpen. Althans, dat stellen anonieme bronnen. Met name de achterkant wijkt per model af. Zo krijgt de reguliere Xiaomi 12 volgens gelekte afbeeldingen een camera-eiland dat qua ontwerp doet denken aan de Samsung Galaxy S21.

De vermeende Xiaomi 12 Ultra

De Xiaomi 12 Pro daarentegen zou een ander camera-eiland met meer en grotere cameralenzen gebruiken. Hoe de 12X eruit komt te zien, is nog niet bekend. De duurste Xiaomi 12 Ultra krijgt volgens de geruchten een enorm, rond camera-eiland met een reusachtige hoofdcamera en extra lenzen. Xiaomi zou voor de 12 Ultra-camera’s samenwerken met het bekende fotografiemerk Leica. Of dat ook gebeurt voor de andere 12-smartphones, is nog onbekend.

3. High-end specificaties

Ook over de specificaties van de smartphones bestaat nog grote onduidelijkheid. Wel staat vast dat minimaal twee modellen draaien op de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de krachtigste chip van het moment. Het ligt voor de hand dat de 12 Pro en 12 Ultra deze chip gebruiken, maar mogelijk zit ‘ie in meer Xiaomi 12-modellen. Check ook ons overzicht van verwachte smartphones met de Snapdragon 8 Gen 1.

De accu’s en oplaadsnelheid verschillen sowieso. Geruchten stellen dat de kleinere Xiaomi 12 een 4500 mAh-accu heeft, waar grotere modellen een 5000 mAh-batterij hebben. De oplaadsnelheid van de Xiaomi 12 zou met 67 Watt hoger liggen dan de Xiaomi Mi 11 (55 Watt), maar lager dan andere 12-modellen.

Het lijkt er namelijk sterk op dat de 12 Pro en 12 Ultra met een 120 Watt-oplader komen. Xiaomi is al bekend met 120 Watt-opladers: de 11T Pro van deze zomer gebruikt deze oplader om in negentien minuten volledig op te laden.

De Xiaomi 11T Pro

4. Android 12 met MIUI 13

We gaan ervan uit dat alle Xiaomi 12-modellen uit de doos draaien op Android 12. Dat is de nieuwste versie. Interessant is dat Xiaomi de lancering van de 12-serie aangrijpt om de nieuwste versie van zijn MIUI-schil te onthullen.

Deze softwareschil gaat MIUI 13 heten en volgt MIUI 12.5 op. Welke verbeteringen en vernieuwingen Xiaomi doorvoert, is nog onduidelijk. Vermoedelijk neemt de fabrikant veel features uit Android 12 direct over, waaronder verbeterde controle over je privacy.

5. Presentatie op 28 december

Hoewel er dus nog veel onduidelijk is over de Xiaomi 12-serie, is er goed nieuws: er komt snel duidelijkheid. Xiaomi heeft namelijk aangegeven dat het de smartphonereeks officieel presenteert op 28 december. In China althans. De Europese aankondiging zal vermoedelijk pas weken later volgen.

Hoe duur de Xiaomi 12-smartphones worden, is nog niet duidelijk. In Nederland kreeg de Mi 11 een adviesprijs van 849 euro. De Mi 11 Ultra kostte hier 1199 euro.