Wereldwijde lancering Xiaomi 12-serie vindt plaats op 15 maart

De wereldwijde Xiaomi 12-lancering vindt plaats op 15 maart aanstaande. Deze informatie is in handen van Android Planet en geverifieerd bij verschillende onafhankelijke bronnen.

Xiaomi 12 lancering: 15 maart

Eind december werd de Xiaomi 12-serie gepresenteerd in thuisland China. Geruchten over een wereldwijde lancering van Xiaomi noemden dat dit zou gebeuren in maart. Android Planet kan deze informatie nu bevestigen. De datum voor de onthulling in onder andere Europa is namelijk 15 maart.

De informatie is bevestigd via verschillende bronnen van Android Planet. De datum is dus 15 maart, waarbij het zal gaan om een online-evenement. Men gaat zich nog meer richten op de cameramogelijkheden van de smartphones. Dat wordt ook duidelijk door de gekozen tagline voor deze onthulling: ‘Master every scene’. Net als fabrikanten als Samsung en OnePlus richt ook Xiaomi zich met deze serie veelal op fotografie.

De Xiaomi 12 heeft onder andere een enkele 50 megapixel-sensor aan boord, terwijl de Xiaomi 12 Pro drie van zulke camera’s heeft. Daarbij moeten onder andere betere foto’s en video’s worden gemaakt in slechte lichtomstandigheden. De sensoren zijn bijvoorbeeld weer een stukje groter, zodat ze meer licht op kunnen vangen wat de resultaten ten goede komt.

Meer over de Xiaomi 12-serie

Welke smartphones in de serie we hier precies gaan zien, is nog de vraag. Zo bestaat er ook nog een Xiaomi 12X en zou er gewerkt worden aan een Xiaomi 12 Mini. Wel weten we dat de Xiaomi 12-lijn bestaat uit smartphones met de beste hardware van dit moment.

Zo is de Snapdragon 8 Gen 1-processor aanwezig, bijgestaan door een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Het scherm van de Xiaomi 12 is 6,28 inch groot, dat van de 12 Pro meet 6,71 inch. In beide gevallen gaat het om een amoled-display dat kleuren sprankelend weergeeft. Ook hebben ze een hoge ververssnelheid, waardoor ze soepel aanvoelen in het gebruik.

De Xiaomi 12 heeft een 4500 mAh-accu, die van de 12 Pro is 4600 mAh groot. Opladen kan zowel via een kabel als draadloos en gaat supersnel. De 12 laadt bedraad op met 67 Watt en draadloos met maximaal 50 Watt. Bij de Xiaomi 12 Pro haalt het bedrijf alles uit de kast, want opladen daarvan gaat met maximaal 120 Watt.

Tot slot worden de toestellen geleverd met Android 12 waar de eigen MIUI-schil overheen ligt. Daarbij zijn verschillende aanpassingen gedaan aan het uiterlijk van de software, maar ook de mogelijkheden. Daarbij kun je denken aan het voorinstalleren van eigen applicaties en diensten.

