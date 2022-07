Dit is de Xiaomi 12 Lite: 108 megapixel-camera en kleurrijk design

Xiaomi heeft de 12 Lite voor de internationale markt aangekondigd. Dat betekent waarschijnlijk dat het toestel ook naar Nederland komt. In dit artikel lees je alles over de smartphone.

Xiaomi 12 Lite aangekondigd voor de internationale markt

Xiaomi kondigde onlangs de 12S-serie aan, waaronder de Xiaomi 12S en 12S Ultra Het Ultra-model blijft exclusief in China beschikbaar, zoals wel meer Xiaomi-toestellen. Gelukkig maakte de fabrikant bekend wél plannen te hebben om een ander nieuw toestel op de internationale markt uit te brengen: de Xiaomi 12 Lite. Het toestel heeft een kleurrijk ontwerp met aluminium zijkanten en een groot 6,55 inch-scherm.

De 12 Lite is – zoals de naam al doet vermoeden – een middenklasser. Dat betekent dat je niet de hoofdprijs betaalt, maar ook niet de allerbeste specificaties moet verwachten. Al met al lijkt de Xiaomi 12 Lite een complete smartphone te zijn. Het display heeft een 120Hz-ververssnelheid, waardoor animaties vloeiend ogen.

Onder de motorkap vinden we een Qualcomm Snapdragon 778G-chip. Deze processor was de laatste tijd wel vaker in het nieuws, omdat ook de veelbesproken Nothing Phone (1) op een Snapdragon 778G draait. De chip is krachtig genoeg voor alledaagse taken zoals internet, social media en een beetje gamen. Verwacht echter geen topprestaties; daarvoor zul je meer geld moeten uitgeven.

108 megapixel-camera voor haarscherpe foto’s

Aan de achterkant van de Xiaomi 12 Lite bevindt zich een 108 megapixel-hoofdcamera met een HM2-sensor van Samsung. Waarschijnlijk presteert deze ongeveer hetzelfde als de camera van de Xiaomi Redmi Note 11 Pro, die ook een 108 megapixel-camera heeft. Dat betekent dat je foto’s met mooie kleuren, veel details en een prima dynamisch bereik mag verwachten.

Naast de hoofdcamera vinden we nog een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens op de Xiaomi 12 Lite, zodat gebruikers niet vast zitten aan één brandpuntsafstand. Ben je een selfie-liefhebber? Dan is er ook nog de 32 megapixel-camera aan de voorkant, die is weggewerkt in een gaatje in het scherm.

De Xiaomi 12 Lite heeft een 4300 mAh-accu, die je kunt opladen met een snelheid van 67 Watt. De fabrikant zegt dat je het toestel hiermee in slechts 41 minuten volledig oplaadt. Ben je geïnteresseerd? De adviesprijs van het toestel is 399 dollar, maar we weten nog niet honderd procent zeker of en wanneer de Xiaomi 12 Lite naar Nederland komt. Houd onze website hiervoor in de gaten, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

