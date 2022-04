‘Betaalbare Xiaomi 12 Lite te zien op gelekte foto’s’

Xiaomi bracht al drie smartphones uit in zijn 12-serie, maar lijkt nog niet klaar te zijn. Van de nog onaangekondigde Xiaomi 12 Lite zijn foto’s verschenen die onder andere het design tonen.

Bekijk de Xiaomi 12 Lite-foto’s

De Xiaomi 12 Lite duikt al een tijdje op in geruchten en nu zijn foto’s van het toestel verschenen. De beelden komen van het Chinese sociale netwerk Weibo, waar vaker onaangekondigde Android-telefoons verschijnen. De 12 Lite wordt een goedkoper toestel, al is het onduidelijk wat de smartphone precies gaat kosten.

De Xiaomi 12 Lite lijkt op zijn duurdere broers, de Xiaomi 12 en 12 Pro. Zo ziet het camera-eiland er hetzelfde uit, met één grote cameralens bovenaan en daaronder nog eens twee lenzen. Het lijkt erop dat de hoofdcamera een sensor krijgt van 108 megapixel, al hebben de foto’s die de 12 Lite maakt waarschijnlijk een lagere resolutie.

Op de foto’s zien we ook dat het scherm de hele voorkant vult en wordt omhelst door dunne randen. Bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera. Daarnaast heeft de telefoon waarschijnlijk een plastic behuizing, net als zijn voorganger – de Xiaomi Mi 11 Lite. Dit doet de Chinese fabrikant om de prijs te drukken.

Meer over de Xiaomi 12 Lite

Eerder doken de specificaties van de nieuwe Xiaomi 12 Lite op. De smartphone heeft naar verluidt een 6,55 inch-oled-scherm met een full-hd-resolutie. Een oled-display zorgt ervoor dat kleuren er erg mooi uitzien, zwart ook echt zwart is en het contrast enorm hoog ligt. Het zou bovendien gaan om een 120Hz-scherm, waardoor beelden heel vloeiend zijn.

Onder de motorkap zit vermoedelijk een Snapdragon 778G Plus-processor, die standaard 5G-internet ondersteunt. Deze krachtige chip zit ook in de gloednieuwe Motorola Edge 30, die deze week werd gepresenteerd. Tot slot moet de Xiaomi 12 Lite beschikken over een 4500 mAh-accu, 67 Watt-snelladen en draaien op Android 12 met de MIUI-schil.

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe Xiaomi-telefoon wordt gepresenteerd. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws, abonneer je even op onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app!

