Xiaomi 12-serie komt naar Nederland: te koop vanaf 699 euro

De Xiaomi 12 is officieel voor Europa aangekondigd. Datzelfde geldt voor de krachtigere Xiaomi 12 Pro en ook de betaalbare 12X komt naar Nederland. Android Planet zet alles over de nieuwe telefoons op een rijtje.

Xiaomi 12X: meest betaalbare van het drietal

De Xiaomi 12X verschijnt in verschillende kleuren en heeft een adviesprijs van 699 euro. Daarbij gaat het om de versie met 8GB RAM en 128GB interne opslagruimte. De 12/256GB-variant kost logischerwijs wat meer. Onder de motorkap vind je de krachtige Snapdragon 870-chip, die zorgt voor prima prestaties.

Het scherm is 6,28 inch groot, ververst maximaal 120 keer per seconde en heeft een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die combinatie maakt dat alles er fijn uitziet en kleuren van het scherm afspatten. Opladen van de 4500 mAh-accu gaat met maximaal 67 Watt via een kabel, maar draadloos opladen is niet van de partij.

Xiaomi 12X

Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig van respectievelijk 50, 13 en 5 megapixel. Deze gebruik je voor de normale kiekjes, foto’s in een wijdere hoek en close-ups. In het scherm is de enkele selfiecamera te vinden, met een resolutie van 32 megapixel.

Xiaomi 12 komt ook officieel naar Europa

De Xiaomi 12 werd eerder gepresenteerd in China, maar komt nu ook naar Nederland. Dit toestel wordt door Xiaomi gepositioneerd tussen de twee andere smartphones in. Er is een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor aanwezig, samen met minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslag.

Het scherm is hetzelfde als de 12X en daardoor relatief makkelijk te bedienen. Ook deze Xiaomi 12-telg is uitgerust met een viertal camera’s. Het gaat om dezelfde sensoren als bij de 12X, maar wel zijn er meer functies aanwezig. Zo kun je denken aan ‘Xiaomi ProFocus’, waarbij een onderwerp altijd scherp in beeld is.

Xiaomi 12

De accucapaciteit is hetzelfde als zijn kleinere broertje: 4500 mAh. Ook opladen gaat bedraad met maximaal 67 Watt. Wel kun je de Xiaomi 12 ook draadloos opladen. Met de los verkrijgbare speciale oplader gaat dat met maximaal 50 Watt. Je draadloze oordopjes opladen via het toestel kan ook, simpelweg door ze op de achterzijde te leggen.

De Xiaomi 12 komt op de markt in het grijs, blauw en paars voor een adviesprijs van 899 euro. Daarbij gaat het om het 8/128GB-model. De prijs van de versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte is nog niet bekendgemaakt.

Xiaomi 12 Pro: absolute topmodel

Dan is er natuurlijk ook nog de absolute topper in de vorm van de Xiaomi 12 Pro. We zien dezelfde krachtige Snapdragon-chip als in de normale Xiaomi 12. Je hebt keuze uit versies met 8GB of 12GB RAM en 256GB opslag. De prijs begint bij 1099 euro en Xiaomi brengt dit toestel ook uit in hetzelfde kleurenpalet als de andere twee smartphones.

Xiaomi kiest voor een scherm van 6,73 inch met een 2K-resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De piekhelderheid is erg hoog, zodat aflezen in zonlicht ook geen enkel probleem is. De ververssnelheid (maximaal 120Hz) past zich aan, aan de content van het scherm. Lees je een boek of check je een website, dan ververst ‘ie minder vaak dan wanneer je een game speelt. Dat zorgt altijd voor een soepele ervaring en spaart wat accusap.

Xiaomi 12 Pro

De batterij is 4600 mAh groot en opladen kan zowel met een kabel als draadloos. Er wordt een oplader meegeleverd en daarmee laad je ‘m op met maximaal 120 Watt. Dat betekent dat je de hele batterij bijvult in slechts 18 minuten.

Bij dit toestel draait het nog meer om de camera’s en daarvoor kiest Xiaomi voor drie 50 megapixel-sensoren. Zo zien we de nieuwe Sony IMX707-sensor als hoofdcamera. Daarbij kun je ook foto’s maken met een wijdere hoek of wat zoom gebruiken. Er wordt hoog ingezet op de foto- en videokwaliteit in minder en slecht licht. De grote sensoren vangen namelijk veel licht op, waardoor geschoten content er altijd goed uit moeten zien.

Alle Xiaomi 12-telefoons hebben plek voor twee simkaarten en uiteraard is ook 5G-ondersteuning aanwezig. De toestellen draaien uit de doos op Android 12, waaroverheen de MIUI 13-schil ligt. De Xiaomi 12 en 12 Pro krijgen drie Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. Het updatebeleid van de Xiaomi 12X is minder lang, maar details daarover heeft het bedrijf nog niet vrijgegeven.

De 12 Pro komt met vier door Harman Kardon getunede speakers, de andere modellen hebben er twee aan boord. Alle drie de toestellen beschikken over een ‘koelsysteem’, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vapor chamber en verschillende laagjes grafiet. Ben je benieuwd naar onze eerste ervaringen met dit nieuwe trio? Check dan natuurlijk even onze Xiaomi 12 preview.

Een pre-order plaatsen kan vanaf woensdag 16 maart bij Xiaomi zelf of (web)winkels als Belsimpel, MediaMarkt en Coolblue. Check daarvoor onderstaande tabellen en links.

