Xiaomi 12 gepresenteerd: compacte smartphone met snelste processor

Xiaomi heeft zijn nieuwste high-end smartphone gepresenteerd: de Xiaomi 12. Het ‘instapmodel’ valt op door het formaat, want hij is een stuk kleiner dan de meeste Android-telefoons van nu.

Xiaomi 12 officieel aangekondigd

We wisten al dat de Xiaomi 12 deze week gepresenteerd zou worden en nu is het toestel officieel uit de doeken gedaan. De opvolger van de Mi 11 onderscheidt zich heel duidelijk door het formaat. De smartphone heeft een 6,28 inch-amoled-scherm, wat relatief compact is. De meeste Android-toestellen hebben tegenwoordig een scherm van 6,5 inch of groter. Het display heeft overigens een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz.

Volgens de Chinese fabrikant is de Xiaomi 12 compacter dan de iPhone 13 en met 180 gram ook niet al te zwaar. Door de compacte behuizing en het minder brede scherm moet het makkelijker zijn om de telefoon met één hand te bedienen. Dat zien we anno 2021 niet vaak, want Android-smartphones zijn de laatste jaren alsmaar groter geworden.

Ook interessant is dat de Xiaomi 12 beschikt over een Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de opvolger van de Snapdragon 888 – die we dit jaar in veel high-end toestellen hebben gezien – en de snelste chip die Qualcomm op dit moment maakt. Xiaomi geeft de smartphone verder een 4500 mAh-accu, die zowel bedraad (67 Watt) als draadloos (50 Watt) supersnel kan opladen. De OnePlus 9 Pro kan bijvoorbeeld ook zo snel opladen.

(Nog) niet naar Nederland

Op de achterkant van de Xiaomi 12 zitten drie camera’s. De hoofdcamera heeft een lens van 50 megapixel, terwijl de groothoeklens plaatjes in 13 megapixel schiet. Ook is een macrocamera aanwezig voor foto’s van heel dichtbij. Selfies maken en videobellen doet de telefoon met de 32 megapixel-frontcamera, die in een klein gat in het scherm zit.

Het is nog onduidelijk of de Xiaomi 12 ook in Europa – en dus Nederland – wordt uitgebracht. Dit lijkt aannemelijk, omdat zijn voorgangers ook hier zijn verschenen. In China heeft het toestel een adviesprijs van 3699 yuan, wat omgerekend neerkomt op 512 euro. Ook verschijnen versies met meer werk- en opslaggeheugen, maar die kosten logischerwijs ook meer.

Xiaomi 12 Pro is een stuk groter

Ook nieuw is de Xiaomi 12 Pro. Het Pro-model is niet alleen groter dan de reguliere 12, maar heeft ook betere camera’s. Het amoled-scherm meet 6,71 inch, is helderder en heeft een hogere resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Het formaat van het scherm maakt de Xiaomi 12 Pro wel een stuk minder handzaam, terwijl ‘ie met 205 gram ook zwaarder is.

Een ander belangrijk verschil zien we bij de camera’s. Waar de Xiaomi 12 ‘maar’ één camera van 50 megapixel heeft, zitten er bij de 12 Pro drie achterop. De hoofdcamera, groothoeklens en telelens (om mee te zoomen) hebben dus dezelfde resolutie, wat de kwaliteit ten goede moet komen.

Tot slot kan de smartphone veel sneller opladen: met maximaal 120 Watt. Zowel de Xiaomi 12 als 12 Pro draaien nog op Android 11, dat alweer ruim een jaar oud is. Een Android 12-update moet echter snel beschikbaar komen.

