Zien: afbeeldingen van strakke Xiaomi 12 gelekt in hoge resolutie

Persafbeeldingen van Xiaomi’s nieuwe vlaggenschip, de Xiaomi 12, zijn gelekt. Het toestel krijgt een strak ontwerp en een grote camera.

Gelekte afbeeldingen Xiaomi 12 tonen flinke camera

Een aantal persafbeeldingen van de Xiaomi 12 is online verschenen. De bekende lekker Evleaks plaatste de afbeeldingen op zijn Twitter-kanaal. De afbeeldingen zijn haarscherp en tonen het nog onaangekondigde toestel in volle glorie. Opvallend is de enorme cameralens op de achterkant. Deze heeft een resolutie van 50 megapixel. Of de geruchten kloppen en het Samsungs gloednieuwe ISOCell GN2-sensor is, weten we nog niet.

Ook zien we dunne bezels en een scherm dat aan de zijkanten iets afbuigt. Hierover zijn de meningen verdeeld. Gebogen schermen ogen chique en wekken de illusie dat de schermranden nóg dunner zijn. Qua functionaliteit voegen de krommingen in het glas echter weinig toe. Ze maken het opplakken van een screen-protector daarnaast erg ingewikkeld.

De persafbeeldingen van de Xiaomi 12 tonen het toestel in drie kleuren: groen, blauw en grijs. De groene versie heeft een (nep)lederen achterkant. Dit zien we niet vaak. De blauwe en grijze varianten lijken een achterkant van glas te hebben. De kleuren zijn subtiel.

De Xiaomi 12-serie gaat Xiaomi’s Mi 11-serie opvolgen. Hiermee nemen we voorgoed afscheid van de ‘Mi’-naam. Xiaomi stopte met de introductie van de 11T-serie al met zijn kenmerkende Mi-aanduiding. Waarschijnlijk kondigt Xiaomi drie of vier verschillende 12-modellen aan. Er gaan geruchten over een Xiaomi 12, 12X, 12 Pro en 12 Ultra.

Aan de binnenkant vinden we de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de krachtigste chip van het moment. Het ligt voor de hand dat de 12 Pro en 12 Ultra deze chip gebruiken, maar mogelijk zit ‘ie in meer Xiaomi 12-modellen. Wellicht maakt het goedkoopste 12-model gebruik van een iets minder krachtige chip.

Hoewel er verder nog veel onduidelijk is over de Xiaomi 12-serie, is er goed nieuws: er komt snel duidelijkheid. Xiaomi presenteert de nieuwe smartphones namelijk op 28 december. In China althans. De Europese aankondiging zal vermoedelijk pas weken later volgen.

